النهار/ إبرهيم بيرم

كشف بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتزم توجيه رسالة إلى مجلس النواب بغية حضه على إقرار قانون جديد للانتخاب. ولفت إلى أن صراع الإرادات حول قانون الانتخاب الموعود مفتوح وعلى مستوى عالٍ من الشراسة انطلاقاً من أن الفريق الذي يرفع لواء التغيير وإقرار قانون جديد يجد في هذه المرحلة فرصته الذهبية، في حين أن الفريق الآخر سيبذل كل ما في وسعه لتجنّب تجرّع هذه الكأس.

الجمهورية/ أسعد بشارة

توقع أن يُصار إلى التمديد للمجلس النيابي لستة أشهر أو سنة، لافتاً إلى أن حزب الله لا يزال يرفض اعتبار "القانون المختلط" الذي قدّمه الوزير جبران باسيل أساساً للنقاش وأنه يركّز على قانون التأهيل على أساس القضاء.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

وصف العلاقة اللبنانية الخليجية بالفاترة وأنها محفوفة بشيء من التوتر، وأنه من الصعب إعادة تطبيعها قبل توافر الحلول للأزمات الإقليمية أو على الأقل حصول تلاقٍ سياسي ما بين الرياض وطهران لأن مثل هذا التلاقي ينعكس إيجاباً على كل تلك الأزمات، مستبعداً وجود أية مؤشرات قريبة.

الشرق / عوني الكعكي

طالب بإبعاد السياسيين عن القضاء، داعياً إلى ضرورة تحرير هيئات الرقابة أيضاً، وليس فقط القضاة الجالسين من كل ضغط لأن الهيئات الرقابية هي الأساس في مسار العدالة والإصلاح وإحقاق الحق.