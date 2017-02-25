The Guardian

المزاعم حول "الوظائف الوهمية" الخاصة بفرانسوا فيون ستخضع لتحقيق قضائي كامل

سيخضع مرشح اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيّون لتحقيق قضائي كامل بسبب مزاعم أشارت إلى أنه دفع رواتب لأفراد من عائلته مقابل عملهم في وظائف برلمانية وهمية. وأعلن المدعي العام المالي الفرنسي، بعد تحقيق أولي فُتح في 25 كانون الثاني، بأنه قرر الإكمال في التحقيق القضائي وبأنه سيوصي بتحقيق قضائي يشمل عدة مسائل ومنها سوء استعمال الأموال العامة. وسيتم تعيين قاضٍ لاستلام التحقيق ليقرر في وقت لاحق ما إذا كان سيتابع لتوجيه التهم لأي من فيّون أو أفراد عائلته من دون تحديد جدول زمني للتحقيق الذي قد يستغرق عدة أشهر. ورد فيون على هذه التطورات في الملف القضائي بالقول "إن كنت أتعرّض لهجمات فذلك لأنني أتواجه مع الذين لا يحبون اليمين إلا حين يسير في الظلال وقال فريق عمل فيّون القضائي في بيان بأنه على ثقة بأن التحقيق سيؤدي إلى تبرئة فيّون وزوجته في نهاية الأمر.



The Telegraph

حليف ميركل يدعو أوروبا إلى الرد في حال فرض ترامب تعرفة جمركية

قال زعيم التكتل البرلماني الحليف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السيد فولكر كاودر خلال مقابلة أجريت معه إنه يجدر بالاتحاد الأوروبي فرض تعرفات جمركية عقابية على الولايات المتحدة في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ تدابير لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية. هذا وكان ترامب قد انسحب رسمياً من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادىء ليبعد أميركا عن حلفائها الآسيويين وتعهّد بإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ويُضاف هذا إلى ما قاله ترامب مؤخراً حين هدد شركات صناعة السيارات الألمانية بفرض تعرفة جمركية عليها بنسبة 35 في المئة معتبراً بأن ضريبة من هذا النوع ستساهم في خلق المزيد من الوظائف على الأراضي الأميركية. وتابع كاودر رداً على ذلك بالقول إنه سيكون على المسؤولين الألمان تذكير "الأصدقاء في واشنطن" بأن الحروب التجارية في الماضي أظهرت بأن كل الأطراف خسرت بسبب مثل هذه الإجراءات.

روسيا اليوم

روسيا ترفع احتياطيها من الذهب وقطر تخفضه

رفعت روسيا وتركيا حيازاتهما من الذهب في شهر كانون الثاني الماضي، فيما خفضت دول مثل قطر وبيلاروس ما تملكه من هذا المعدن النفيس. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث إن قطر قلصت احتياطيها من الذهب في كانون الأول بمقدار 2.5 طن، لتصل به إلى مستوى 29.7 طن. فيما، زادت روسيا احتياطيها من الذهب في كانون الثاني بمقدار 29.9 طن لتصل به إلى 1645.2 طن، كما رفعت تركيا احتياطيها من هذا المعدن خلال الشهر نفسه بمقدار 33.9 طن ليصل إلى 411 طناً. بدورها، زادت الأرجنتين ما لديها من الذهب بمقدار 5 أطنان ليصل إلى إلى 61.7 طن، والمجر بمقدار 3.1 طن، فيما دعمت كازاخستان احتياطيها بمقدار 1.8 طن ليصل إلى 260 طناً.