الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي بعد لقائه عون: ندعم مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوطن

أبدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعمه "كل مسيرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بناء الوطن"، داعياً الجميع الى "التضامن والتوحد ودعم مسيرة الجمهورية بقيادة فخامته".

وكالة أنباء الإمارات - وام

سفير الدولة يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المكسيكي

التقى أحمد حاتم المنهالي سفير دولة الإمارات لدى المكسيك السيناتور تيوفيلو توريس كورسو رئيس لجنة العلاقات الخارجية وآسيا والمحيط الهادي بمجلس الشيوخ المكسيكي.

وكالة الأنباء القطرية

رئيس مجلس الوزراء يزور مبنى حديقة "كهرماء" للتوعية

قام الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة لحديقة "كهرماء" للتوعية التابعة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بمنطقة الهلال.

وكالة الأناضول

القوات التركية تعزز مواقعها على الحدود مع سوريا

عززت القوات التركية، الجمعة، مواقعها في ولاية كليس الحدودية مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية للأناضول، إن قافلة تضم عربات مدرعة لنقل الجنود، وشاحنات محملة بحواجز خرسانية، وجرافات، وصلت إلى قضاء "إيل بيلي" (بكليس) الحدودية مع سوريا.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات سلاح الجو الملكي نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية سقطت داخل الاراضي السعودية.

وكالة أنباء رويترز

مبعوث الأمم المتحدة يسلم ورقة عمل للوفود السورية ولا مؤشر على تقدم

سلم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الجمعة ورقة عمل إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة تركز على القضايا الإجرائية والعملية السياسية لكن من غير المرجح فيما يبدو أن يعقد الجانبان مفاوضات مباشرة قريباً.

وكالة فرنس برس

المحافظون الأميركيون يلتفون حول دونالد ترامب

أثنى أقرب مستشاري دونالد ترامب على التفاف المحافظين حول الرئيس الجديد، معلناً ولادة "قومية اقتصادية" جديدة في الولايات المتحدة.

وكالة أنباء شينخوا

صورة الصين الإيجابية فى الولايات المتحدة تعبير عن تقدم طبيعي

من الطبيعي أن يبلور الأمريكيون صورة أكثر إيجابية عن الصين فى السنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة الذين لديهم رأي إيجابي عن العملاق الآسيوي 50 %، وهى النسبة الأعلى منذ عام 1989 وفقاً لما ذكر علماء وخبراء .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اجتماع بين وفدي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة لبحث موضوع التوحد

قال مصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، لوكالة "سبوتنيك"، الجمعة، إن اجتماعاً عقد بين وفدي "الهيئة العليا" و"منصة القاهرة" للمعارضة السورية في جنيف، لبحث موضوع التوحد في وفد واحد للمعارضة.