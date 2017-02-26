TL

تلاحقت التطورات في الخارج وبرز فيها:

أولا: زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بغداد، في تحرك لافت لتعزيز وحدة العراق، والعلاقات بين هذا البلد والمملكة العربية السعودية، وسط مباحثات سعودية- إيرانية في الرياض تحت عنوان "موسم الحج".

المنار

حضر وزير الخارجية السعودي إلى بغداد في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي بهذا المستوى منذ العام 2003، والعنوان البحث عن الشراكة لمحاربة الارهاب، بعد ان تمكن العراقيون بجيشهم وحشدهم الشعبي من قطع شرايين الارهاب مع الجوار، وتطويقه إلى آخر أحياء الموصل.

nbn

تفاصيل لبنان هي ذاتها، من موازنة مالية مطروحة، إلى موازين سياسية قائمة مع ضجيج يعلو حينا ويخفت أحيانا.

mtv

إذا سارت الأمور وفق المقدر، فإن الأسبوع الطالع سيشهد إقرار الحكومة الموازنة. التطور الايجابي يأتي نتيجة عوامل كثيرة، أبرزها التوافق على فتح اعتماد لسلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة.

NTV

على توقيت جنيف، تحركت منصة حمص الإرهابية وضربت عمق الأمن العسكري السوري، بواسطة ستة انتحارين من "فتح الشام" أو "النصرة" سابقا. وبسقوط أكثر من أربعين ضحية بينهم رئيس فرع الاستخبارات العسكرية العميد حسن دعبول، حركت سوريا طائراتها لقصف مواقع الإرهابيين في مناطق الوعر.

المستقبل

فيما يشهد الأسبوع الطالع ثلاث جلسات لمجلس الوزراء الاثنين والأربعاء والجمعة، لانجاز الموازنة تمهيدا لاحالتها إلى المجلس النيابي لاقرارها، فإن نفقات سلسلة الرتب والرواتب ستنجز أيضا من ضمن الموازنة، وفق تأكيدات وزارية.

OTV

مشروعان لا يزالان محور الحركة السياسية: قانون الموازنة وقانون الانتخاب. وإذا كانت الموازنة قد وضعت على نار حامية، مع معاودة مجلس الوزراء البحث فيها في ثلاث جلسات الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب إدخال بنود إصلاحية على المشروع الأساس المقدم من وزير المال.

LBC

ينتهي شباط منتصف الأسبوع المقبل، لتدخل البلاد في الشهر الثالث من السنة من دون ان تلوح في الأفق نتائج ملفين بالغي الأهمية: مشروع قانون الانتخابات النيابية، ومشروع قانون الموازنة.

الميادين

لقي تعيين ماكماستر لمنصب مستشار شؤوون الأمن القومي ترحيباً واسعاً في أوساط المؤسسة الأميركية، سياسياً وعسكرياً واستخباراتياً، لما يعوّل عليه من المضي في تنفيذ السياسات الراهنة و"تقويض" توجهات الرئيس ترامب في الانسحاب المنظم من التمدد الدولي والتركيز على هموم الداخل الأميركي.

الجزيرة

اتهمت المعارضة المسلحة بمدينة حمص النظام السوري بمحاولته إفشال مفاوضات جنيف 4 من خلال قصف حي الوعر في المدينة، في حين أكد وفد المعارضة إلى جنيف أن عملية حمص التي أوقعت عشرات الضابط من النظام قتلى وجرحى لا يمكن أن تتم دون تسهيلات من هذا النظام.

العربية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم السبت، من بغداد إن السعودية والعراق يواجهان آفة الإرهاب، وإن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين.