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المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK مخصص لتدمير وإخماد بطاريات مدفعية وهاونات العدو، إضافة إلى وسائل إطلاق الصواريخ، ومراكز القيادة والسيطرة، وإضاءة أرض المعركة ليلاً، وإطلاق قذائف الدخان نهاراً.

المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK يستطيع البدء بإطلاق النار من مخبئه دون تحضير مسبق، وبتسديد مباشر، بجميع أنواع الذخيرة من عيار 120مم الروسية والأجنبية. تم تصنيع 30 مدفعاً في السنة الأولى من الإنتاج الصناعي. لغاية عام 2012، بلغ ثمن المدفع الروسي الذاتي الحركة "2S23 "NONA-SVK لوزارة الدفاع الروسية حوالي 570 ألف دولار، وللتصدير إلى الدول الأجنبية 810 ألف دولار.

الدفاع العربي

فاز قسم التدريب والمشبهات في شركة Rheinmetall بطلبية مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد تعاقدت الشركة مع بلد زبون لتحديث وتوسيع منشأة للتدريب الحي. تقدر قيمة هذه الطلبية بأقل قليلاً من ١٠ مليون باوند. ستوفر Rheinmetall المعدات والبرمجيات اللازمة لتوسيع وتطوير المركز المتحرك للتدريب على القتال للدولة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الطلبية توفير مشبهات جديدة للتشبيك الليزري التي ستمكن من تضمين آليات قتالية عديدة ونظم سلاح حديثة في عملية التدريب التكتية. مع توسيع قدرات المركز، سيصبح من الممكن تدريب ليس فقط وحدات المشاة وإنما التشكيلات الميكانيكية أيضاً لتعزيز مستوى الشركة. ستلعب تقنية نظام Legatus للتشبيه الحي من Rheinmetall دوراً مهماً أيضاً وهذا النظام نظام ذكي، مستقل، وصلب، وقد برهن فعاليته في البيئات الصعبة وفي التدريبات الحية للغاية. وستوفر Rheinmetall ٢٠٠ نظام Legatus للجيش الألماني.

الدفاع العربي

وقعت شركة Thales عقداً مع شركة LiG Nex الكورية لتصليح نظامين للأسلحة من نوع Goalkeeper على متن سفن من فئة KDX-I التابعة لبحرية الجمهورية الكورية. ستتم عملية التصليح هذه بالتعاون مع منظمة وزارة الدفاع الهولندية للصيانة البحرية وشركة .LiG Nex يأتي هذا العقد بعد توقيع عقود بين الشركتين لصيانة رادارات MW08 وSTIR 2.4 على متن سفينة KDX-II Wang Geon . ومن المتوقع أن توقعا على عقود مستقبلية لسفن أخرى من نوع KDX-I أبدى مدير شركة Thales في كوريا، السيد Patrick Defranoux إعجابه بهذا العقد قائلاً: تفخر Thales بالعمل مع الصناعة الكورية لتطوير المعدات ولتلبية اهتمامات البحرية الكورية. يعد نظام Goalkeeper نظام سلاح أوتوماتياً، يستخدم على السفن الدفاعية العاملة على المدى القصير ضد الصواريخ الجوالة، الطائرات وسفن السطح السريعة. يؤدي هذا النظام العملية بكاملها بشكل أوتوماتي انطلاقاً من المراقبة والتعقب وصولاً إلى تدمير الهدف، بما في ذلك اختيار الهدف التالي. وقد برهنت قدرات نظام Goalkeeper من خلال التجارب والاختبارات البحرية حيث دمّر ثلاثة صواريخ حية. ولغاية الآن بيع ٦٣ نظام من هذا النوع إلى تسع بحريات.

الدفاعية

سلمت شركة "دامن" لبناء السفن Damen sheldeالفرقاطة الأولى طراز "سيغما" SIGMA10514 (PKR) إلى وزارة الدفاع الأوندونيسية وفقاً للبرنامج والتكلفة المتفقى عليها سابقاً وذلك خلال الإحتفال الذي حصل في أحواض سربايا بتاريخ 6 شباط 2017. وزارة الدفاع الأندونيسية كانت عهدت إلى شركة "دامن" أن تكون المتعاقد الرئيسي لبناء أول فرقاطة سيغما، وبعد تسلمها أطلق عليها اسم مؤسس البحرية الأندونيسية "رادن أدي مارتا ديناتا" وسلمت إلى القوات البحرية. يشار إلى أن الفئة من الفرقاطات (PKR) يبلغ طولها 105 أمتار وإزاحتها 2365 طناً، مصممة للقيام بعدة مهمات منوعة داخل وحول المياه الأندونيسية، وتكمن مهمتها الأساسية في الدفاع الجوي، والدفاع السطحي، والحرب المضادة للغواصات، كما أنها مجهزة لمهمات الأمن البحري وعمليات البحث والإنقاذ ودعم المهمات الإنسانية.

الدفاعية

تعمل شركة "رايثون" raytheon والقوات البحرية الجوية الأميركية على تطوير مسيّر الإشارة الجديد للصاروخ المتقدم متوسط المدى جو- جو AMRAAM بواسطة برنامج إعادة إنعاش التشغيل الملائم أو F3R، الذي يؤمن إنتاج الصاروخ بشكل جيد حتى العام 2020. يأتي البرنامج الجديد بعدما أتمت الحكومة والفريق الصناعي إنتاج الصاروخ رقم 20.000. بعد عشرة اختبارات وأكثر من 4200 تجربة رمي ناجحة، يبقى AMRAAM الصاروخ الأكثر إثباتاً والأكثر تقدماً تكنولوجياً كسلاح جو- جو تم إنتاجه. رئيس وحدة عمل أنظمة الصواريخ في شركة "رايثون" الدكتور تايلور لورانس DR.TAYLOR LAWRENCE أشار إلى "أن أمرام هو الصاروخ الأفضل من نوعه، لقد تم تطويره بما فاق التوقعات وسنستمر في تجديده ليبقى سابقاً الأخطار التي تواجه قواتنا المسلحة". لدى AIM- 120 AMRAAM القدرة على تعقب الأهداف خلال أجواء الحرب الإلكترونية، مما يجعله رائد الأسلحة جو - جو في هذا العصر. لقد أقتنته 37 دولة كأفضل صاروخ جو - جو في العالم، وأفضل سلاح متطور للسيطرة الجوية. مع أكثر من 25 سنة من التصميم والتطوير والتجارب والإنتاج، يستمر الصاروخ AIM- 120 في تلبية متطلبات المحاربين، إذا أن قدرتها تم اختبارها في أكثر من 4200 رماية ناجحة.