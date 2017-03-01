وكالة الأنباء القطرية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزيري خارجية جورجيا والبوسنة والهرسك

اجتمع السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع كل من السيد ميخائيل جانيليدزي وزير خارجية جمهورية جورجيا، والسيد إيغور تسرناداك وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً في جنيف.

وكالة الأناضول

رئيس وزراء السويد يؤكد ضرورة تقاسم اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، على ضرورة تقاسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اللاجئين بشكل عادل فيما بينها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الثلاثاء، مع نظيره المالطي جوزيف مسقط، عقب اجتماع ثنائي بينهما في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة ستوكهولم.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وفد الجمهورية العربية السورية يعقد جلسة محادثات جديدة مع دي ميستورا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري – السوري في جنيف برئاسة الدكتور بشار الجعفري جلسة محادثات جديدة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا ضمن إطار الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري.

وكالة أنباء رويترز

روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات دولية على سوريا بشأن هجمات بالغاز

استخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض (الفيتو) للمرة السابعة لحماية الحكومة السورية من إجراء ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مما عرقل مسعى القوى الغربية لفرض عقوبات بشأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال الصراع السوري المستمر منذ ستة أعوام.

وكالة فرنس برس

برلين تستدعي السفير التركي احتجاجاً على اعتقال صحافي ألماني من أصل تركي

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء السفير التركي للاحتجاج على توقيف مراسل صحيفة دي فيلت في تركيا دنيز يوجل، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، بتهمة القيام بدعاية "إرهابية".

وكالة أنباء شينخوا

شي يؤكد على الاستقرار والتقدم في العمل الاقتصادي الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستلتزم بالأسلوب الأساسي "للسعي من أجل التقدم بينما تحافظ على الاستقرار" في العمل الاقتصادي خلال هذا العام من أجل ضمان تنمية مستقرة وصحية للاقتصاد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

حادث إطلاق نار عرضي خلال خطاب للرئيس الفرنسي هولاند

خلال كلمة كان يلقيها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قام أحد رجال الشرطة المتواجدين في المكان بإطلاق النار عن طريق الخطأ مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، بحسب وكالة "الاسوشيتد برس".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

عراقجي يؤكد ضرورة تجنب التسييس في مجال حقوق الانسان

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، ضرورة تجنب التوجهات السياسية في مجال حقوق الانسان، مشدداً على اعتماد التعاطي والحوار في هذا المجال.