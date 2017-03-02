TL

هدوء حذر في مخيم عين الحلوة ولجنة ميدانية وقوة أمنية مشتركة وإضراب في صيدا واجتماع أمني موسع في السرايا الحكومية وماذا بعد. أوساط فلسطينية واكبت اجتماعات السفارة في بيروت أكدت لتلفزيون لبنان أن القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس يقضي بالتنسيق مع السلطات اللبنانية في كل ما يؤدي إلى إحلال الأمن في المخيمات والحرص على الاستقرار في كل لبنان وتسليم المطلوبين وكل من يحاول هز الأمن الى الجيش اللبناني.

المنار

أمنياً عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة بعد معارك ممددة لأيام ثلاثة، فأغمد سكين الفتنة بعد أن كاد يتغلغل إلى خارج المخيم، فتداعت صيدا لإضراب عام رفضاً لمشاريع التوتير ونصرة لفلسطين وقضيتها قبل أمن مخيمها..

nbn

لاءات ثلاث ثبتها الرئيس نبيه بري، لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ. القوى السياسية ملزمة بالبحث عن صيغة توافقية انتخابية خلال شهر آذار قبل الدخول في المحظور.

mtv

في المجال الأمني العمل جار على تحصين الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، ولكن من دون أن تلين الدولة أو تتراجع عن مطلبها بضرورة تسليم كل المطلوبين إلى العدالة الذين يحتمون في المخيم.

NTV

طالب رئيس مجلس النواب الحكومة بالعمل لإقرار قانون جديد في أسرع وقت قبل نيسان المقبل حيث الوقت المحظور، في وقت كشفت معلومات الجديد عن لقاءات ثلاثية عقدت في الأيام الماضية وهي تؤسس لإعادة إحياء رباعية المختلط.

المستقبل

الهدوء عاد إلى مخيم عين الحلوة بعد يومين شغلا بال اللبنانيين ودفعا أهالي مدينة صيدا إلى الإضراب احتجاجاً على ما شهده المخيم من اشتباكات وسفك للدماء. فالاجتماع الموسع الذي عقد في سفارة فلسطين ترجم اليوم تهدئة من دون خروقات. فيما ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعاً أمنياً في السراي الكبير، خصص لبحث أوضاع المخيم بحضور وزيري الداخلية والدفاع والقادة الأمنيين.

OTV

يبدو أن مشروع الموازنة سيسلك طريقه في الأيام المقبلة نحو الإقرار في مجلس الوزراء، لتصبح كرة تحويل المشروع الى قانون ساري المفعول، في ملعب المجلس النيابي، ولو متأخراً عن المواعيد الدستورية. لكن، أن تصل الموازنة متأخرة، خير من أن تبقى البلاد من دون مسوغ قانوني للإنفاق، خصوصاً مع إدخال الإصلاحات عليها، فيبدأ العهد الجديد باستعادة المالية العامة إلى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية...

LBC

البارز اليوم ما نقل عن قبول الرئيس سعد الحريري مبدأ النسبية. تنفي أوساط كتلة المستقبل الخبر وتؤكد في المقابل عدم الانغلاق أساساً على أي اقتراح انتخابي والتمسك بالإيجابية والمنهجية في خلال مناقشة كل الصيغ المطروحة بهدف تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الذين يدركون جميعاً أن لا قانون جديد من دون توافق مسبق عليه.

الميادين

سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على مدينة تدمر نارياً بالتزامن مع تحرير القلعة الأثرية في المدينة، وسط انهيارات في صفوف مسلحي داعش. وبذلك يكون الجيش السوري قد قطع طريق إمدادات التنظيم إلى المدينة

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الجزيرة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يصب في صالح الاستقرار في كل المنطقة، مشيراً إلى أن طهران تؤكد على وحدة أراضي دول المنطقة وترفض انتهاك أراضيها لا سيما في سوريا والعراق.

العربية

قال الملك سلمان في كلمة له خلال مأدبة الغداء التي أقامها رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو تكريماً له: "يطيب لي بهذه المناسبة أن أشكر فخامتكم على هذه الدعوة، وكرم الضيافة، راجياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين بلدينا في جميع المجالات، بما يحقق آمال وتطلعات شعبينا الشقيقين .. وأسأل الله التوفيق للجميع".