الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق زار مديرية الدفاع المدني: الكلام عن مقايضة الحريري النسبية برئاسة الحكومة غير حقيقي

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "الكلام عن مقايضة الرئيس سعد الحريري تبني النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي"، مشيراً إلى أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو "حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد أن يتجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً". وجدد عدم قناعته "بإمكان التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة". ودعا المشنوق قيادة جهاز الدفاع المدني إلى "وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه بنياناً وعدة يمتد على خمس سنوات وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين لكي يصار إلى البدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن".

وكالة الأنباء القطرية

ترامب يعتزم استثناء العراق من قائمة حظر السفر للولايات المتحدة

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب سوف يستثني العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً مؤقتاً على السفر إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن هذا القرار يأتي بعد ضغوط كثيرة من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، اللتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في إدراج العراق على تلك القائمة نظراً للدور المحوري الذي يلعبه العراق في مكافحة تنظيم "داعش"، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية عديدة نقلاً عن المسؤولين. ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد، في وقت لاحق من اليوم، على أن تبقى ست دول أخرى ضمن القائمة، وهي: إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وكان ترامب قد أصدر قراراً بحظر سفر مواطني كل من "العراق وإيران واليمن والصومال وسوريا وليبيا والسودان" لمدة 90 يوماً إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى منع دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً، باستثناء المنتمين إلى سوريا الذين تم حظر دخولهم لأجل غير مسمى.. قبل أن يوقف القضاء الأميركي القرار.

وكالة الأناضول

وسائل إعلام بريطانية تتداول أنباء عن تأجيل الزيارة المرتقبة لترامب

تداولت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء أنباء عن تأجيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى لندن في الصيف المقبل، في ظل تواصل دعوات نشطاء وحقوقيين بريطانيين للاحتجاج والتظاهر في حال عدم تأجيلها. وذكر عدد من الصحف البريطانية، أن ترامب أبلغ رئيسة الوزراء تريزا ماي في اتصال هاتفي قبل أسبوعين بتأجيل الزيارة إلى تشرين أول المقبل. ولم تدل الحكومة البريطانية بأي تصريحات تثبت صحة الأنباء أو تنفيها، ما أثارت شكوكاً تؤكد صحتها. ويشير خبراء أنه من المتوقع أن تجري الزيارة قبل استئناف جلسات البرلمان البريطاني بعد العطلة الصيفية، ما سيُنقذ ترامب من إلقاء كلمة، والدخول في مناقشات مع النواب.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وزير الخارجية العراقي من جنيف: نضرب الإرهاب أينما وجد بالتعاون مع سورية وما يضر بها يضر بنا

أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ضرورة ضرب الإرهاب أينما وجد وقال.. "إن العراق يضرب الإرهاب أينما وجد بالتعاون مع الجارة سورية وما يضر بها يضر بنا".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشان مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات

بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافأة ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي يمثل الحكومة فيها.

وكالة فرنس برس

فيون مستمر في السباق الرئاسي رغم قرب توجيه الاتهام إليه في قضية الوظائف الوهمية

أعلن مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون أنه سيمضي "حتى النهاية" في ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تنظم دورتها الأولى بعد ستة أسابيع رغم أن الاتهام سيوجه إليه قريباً في قضية الوظائف الوهمية لزوجته وولديه، وهاجم ما وصفه بانه "اغتيال سياسي".

وكالة أنباء شينخوا

متحدث باسم الخارجية الصينية: التبادلات بين الصين وجمهورية كوريا تحتاج إلى دعم شعبي

ذكرت الصين (الأربعاء) إن الارادة الشعبية حيوية تجاه علاقاتها مع جمهورية كوريا حيث أن العلاقات الثنائية تشهد توتراً بسبب خطة جمهورية كوريا لنشر أنظمة صواريخ ثاد .