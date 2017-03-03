صدى البلد 25/2/2017

ليستر يقيل أنجح مدرب في تاريخه!

أقال ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي مدربه كلاوديو رانييري من منصبه بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي والذي بات مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى. وأصدر النادي بياناً جاء فيه: "قاد كلاوديو رانييري النادي إلى النصر الأعظم في تاريخه الممتد على مدى 133 عاماً الموسم الماضي بتتوجيه بطلاً لإنكلترا للمرة الأولى. سجله كأنجح مدرب في صفوف ليستر سيتي لا غبار عليه". وأضاف: "لكن النتائج في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي وضعت النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس إدارة النادي أن الفريق يحتاج إلى تغيير على الرغم من صعوبة هذا القرار".

الجمهورية 27/2/2017

تشلسي حرم كوستا من تحطيم رقم بوغبا

قالت وسائل الإعلام الفرنسية إنّ تشلسي الإنكليزي رفض عرضاً بقيمة 107 ملايين يورو لبيع مهاجمه الهدّاف دييغو كوستا إلى تيانجين كوانجيان الصيني الشهر الماضي.

دي ماريا غير مرغوب به في باريس!

قالت وسائل الإعلام الفرنسية إنّ إدارة باريس سان جيرمان حاولت التخلص من نجم الفريق أنخيل دي ماريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كورزاوا إلى أرسنال؟

أبدى نادي أرسنال اهتمامه بضمّ الظهير الأيسر المميّز لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لايفن كورزاوا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بغضّ النظر عن عدم اليقين حول مستقبل المدرب أرسين فينغر. ولم يحسم مستقبل فينغر بعد، حيث لم يتقرر من قبل إدارة النادي ولا المدرب الفرنسي تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط اتساع نطاق الانتقادات التي تطالب برحيله بسبب النتائج السلبية للنادي في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز، الغائب عن أرسنال منذ عام 2004.

الجمهورية 28/2/2017

الهولندي يونكر مدرباً جديدا لفولفسبورغ

عينت إدارة نادي فولفسبورغ، أمس، الهولندي أندريس يونكر مدرباً لفريقه الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الألماني لكرة القدم، خلفاً للفرنسي فاليريان إسماعيل الذي أقيل أمس الأول بعد الخسارة أمام فيردر بريمن 1-2 الجمعة.

غياب غوتزه لأجل غير مسمّى

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، أن نجمه الدولي ماريو غوتزه سيغيب عن صفوفه لفترة غير محددة بسبب "اضطرابات في الأيض". وعانى لاعب وسط الألماني مشكلات في العضلات خلال الأشهر الأخيرة، ولكن الأطباء طلبوا منه التوقف عن التدريب، وفق بيان للنادي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.

اللواء 1/3/2017

فالك يطعن بقرار إيقافه..

قالت محكمة التحكيم الرياضية ومقرها سويسرا إن جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طعن ضد قرار إيقافه لعشر سنوات عن أي نشاط متعلق باللعبة. ويستأنف فالك القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات في الفيفا يوم 24 حزيران 2016 بعد تحقيق فساد.

تجارب الفورمولا..

واصل فريق مرسيدس تفوقه في ثاني أيام التجارب التمهيدية للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمول 1، والمقامة حالياً على مضمار كتالونيا بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث سجل السائق البريطاني لويس هاميلتون أسرع زمن على المضمار.

الأخبار 2/3/2017

مقعد أرسنال يغري أليغري

يوماً إثر آخر، ترتفع حظوظ الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، لخلافة الفرنسي أرسين فينغر في تدريب أرسنال الإنكليزي. فقد ذكرت تقارير إعلامية في إيطاليا أن أليغري أكد لأحد أصدقائه المقربين أنه سيترك فريق "السيدة العجوز" هذا الصيف، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2018، وأن وجهته ستكون أرسنال.

الصينيون يؤجلون شراء ميلان

من المحتمل أن تتأجل صفقة بيع ميلان الإيطالي إلى مستثمرين صينيين، والمقرر أن تنجز اليوم حتى نهاية الشهر، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من الملف. وكان مالك النادي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلوسكوني، قد وافق في آب 2016 على بيع النادي الذي يرأسه منذ ثلاث عقود مقابل 740 مليون يورو، إلا أن موعد إنجاز الصفقة، التي تتم على مراحل، أرجئ مراراً. وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه: "طلب الطرف الصيني تأجيل التوقيع حتى نهاية الشهر. قد يكون ذلك ممكناً مع دفعة جديدة بيقمة 100 مليون يورو".

بودابست خارج السباق الأولمبي

سحبت العاصمة المجرية بودابست من خلال تصويت للمجلس البلدي، رسمياً، ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024. وصوّت 22 عضواً من المجلس البلدي لمصلحة سحب الترشح، في مقابل 6 معارضين لخطوة السلطات المجرية.

الجمهورية 2/3/2017

لماذا اتصل بوغبا بالشرطة؟

تصدّر اسم أغلى لاعب في العالم، بول بوغبا، عناوين الصحف البريطانية مساء الثلثاء الفائت، بعد الكشف عن الأزمة التي حدثت بينه وبين مجموعة من أنصار النادي، أثناء تناوله العشاء مع بعض أصدقائه في أحد المطاعم الهندية في مدينة مانشستر. وألقت صحيفة "ذا صن" الضوء على الواقعة، وعلمت من مصادرها الخاصة أنّ الأزمة بدأت عندما رفض الدولي الفرنسي التوقيع للجماهير، التي التفّت حوله هو وأصدقائه، أثناء تناول الوجبة، ما تسبّب في غضب أحد المشجعين. وجعله يرمي لوحة في وجه بوغبا. وبحسب رواية الصحيفة، التي استعانت بأحد العاملين في المطعم ليكون شاهداً عياناً، فإن النجم الفرنسي اتصل بالشرطة لحمايته بعد الاعتداء، إلا أن وصول الشرطة جاء متأخراً، إذ فرّت المجموعة التي اتهمت اللاعب بالغرور واعتدت عليه، قبل وصول الشرطة، لينتهي الأمر عند ذلك.

دورانت يبتعد عن الملاعب لفترة غير محدّدة!

سيبتعد كيفن دورانت، هدّاف غولدن ستايت ووريرز متصدر ترتيب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لفترة غير محدّدة عن الملاعب بعد تعرّضه لتمدد في أربطة ركبته، لكنه قد يعود قبل نهاية الموسم العادي، بحسب ما ذكر فريقه. و"عرج" دورانت خلال خسارة فريقه أمام واشنطن ويزاردز بعد اصطدامه بزميله المخضرم الجورجي زازا باشوليا.