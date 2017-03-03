TL

وفي رأي أوساط سياسية أن قانون الانتخاب سيخضع لأوسع مروحة تشاور في البلد يقودها رئيس الجمهورية من خلال مؤتمر حواري أو مشاورات مع الأطراف كلها. وفي الموازنة ترقب لإنجاز مشروع قانون غداً أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير على أن يتم درس سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية يوم الاثنين.

المنار

عادت عروس الصحراء من جديد لتلبس ثوب الحرية، وتفتح الميدان السوري إلى أبعد من تدمر الأثرية.. المدينة التي لا تقهر كما أسماها الآراميون أعادت قهر الإرهاب، وثبتت السيادة السورية على بوابة الصحراء.

nbn

ملف الكهرباء يدغدغ مطالب اللبنانيين في زمن صياغة قانون الانتخابات، اندفاعة سياسية لاستيلاد صيغة توافقية من دون ترجمة عملية حتى الساعة، انفتاح يسجل على صيغة المختلط رصد في اللقاءات والاتصالات، لكن العبرة هي في رسم التفاصيل الموزعة بين الدوائر وأحجام النسبية، ومن هنا تبقى سيناريوهات الصيغة مفتوحة على كل الاتجاهات، انطلاقاً من ثابتة اللاءات الثلاثة.

mtv

بورصة قانون الانتخاب بدأت تجنح نحو العقلانية متأثرة بالمواقف الجذرية التي أطلقها بعض القيادات والتزامها العلني بحتمية إجراء الانتخابات وفق قانون جديد، والموقفان الأكثر تعبيراً تمثلا أمس بلاءات الرئيس بري الثلاث، وبإعلان الرئيس الحريري أن الحكومة تكون فاشلة ما لم تتوصل إلى قانون انتخاب جديد، والسؤال البديهي الذي يطرح، وفق أي قانون؟ ويجيب المطلعون أن القانون المختلط هو الأقرب إلى المنطق، والسؤال المكمل، وفق أي مختلط؟

NTV

انطفأت الأنوار الانتخابية و"نورت" في المشاريع الكهربائية.. سلك من التيار تم استجراره من مفاعل معراب ومعامل حكيمه لتتبنى القوات اللبنانية أكبر مشروع إنارة في تاريخ لبنان بتفاهم وتواصل مع شريكها في السلطة التيار الوطني الحر صاحب الوصاية الوزارية على وزارة الطاقة.

المستقبل

الأجواء إيجابية، الموازنة اقتربت، كذلك الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ولم يبق إلا أن ننتظر الأسبوع المقبل، لعل آذار يحمل الانفراجات، مالياً وسياسياً وانتخابياً.

OTV

إذا لم يطرأ شيطان معرقل في تفاصيل ما تبقى من بنود، يتجه مشروع قانون الموازنة العامة إلى الإقرار غداً في مجلس الوزراء، لينضم بعد محطة مجلس النواب إلى سجل إنجازات العهد الجديد، بعد عقد وأكثر من الغياب.

LBC

مشروع قانون الموازنة لعام 2017 اقترب من النضوج. ويحال مع تعقيداته وربما ألغامه قريباً إلى مجلس النواب. والسلة تصدر في سلة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل بحسب معلومات خاصة للـ LBCI.

الميادين

رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان بعد نشرها صوراً لتنظيم داعش على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الجزيرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمل بقانون الطوارئ سيستمر العمل به حتى تستعيد البلاد استقرارها بشكل كامل.

العربية

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للقاهرة.