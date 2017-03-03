النهار/ إيلي الحاج

عرض لما نشرته إحدى الصحف العربية بشأن مضمون اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي روبرت كروكر مع الرئيس سعد الحريري، لافتاً إلى أن الضيف الأميركي وبرفقته سفيرة بلاده سمعا كلاماً بأن مجلس الوزراء هو من يحدد السياسة الخارجية، ومن يتحدث باسم مجلس الوزراء هو رئيسه وأنه يعلن بموجب ذلك التزام لبنان بالقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701 و1559.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن عدم الثقة بين الأفرقاء السياسيين هي التي وراء عدم التوصل إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخاب. وسألت هل أن تأجيل الانتخابات النيابية متفقاً عليه ومدروس من أجل توفير ظروف أفضل لمختلف الأفرقاء من أجل إتاحة الفرصة لتحسين الأوراق والمواقع؟

الجمهورية/ ناصر شرارة

قال حيث توجد لوائح مشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، فإن حزب الله لن يتحالف مع التيار انتخابياً، والتزامه التصويت لـ"التيار" محصور حيث توجد لوائح ناقص القوات. وأكد أن حزب الله لن يساهم في زيادة الحصة النيابية للقوات، ويرى أن الثمرة الذهبية للقوات على شجرة انتخاب الرئيس ميشال عون بدأت تذبل.

الجمهورية/ طوني عيىسى

رأى أن الرئيس سعد الحريري لم يقطف حتى الآن أي شيء من عودته إلى السراي الكبير باستثناء الإمساك مجدداً بتيار المستقبل وتهدئة الطامحين إلى وراثة الحريرية السياسية والتحدي المطروح عليه هو متى يبدأ قطافه السياسي. وقال إن الحريري يريد أن يحوط نفسه بشبكة علاقات سياسية تضمن له أن لا يتعرض للاستهداف مجدداً، وهو يحاذر أن تنتهي ولايته حين تبدأ ولاية الرئيس ميشال عون أي بعد الانتخابات النيابية.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط دبلوماسية في بيروت قولها إن الإدارة الأميركية الجديدة لن تعدل في مقاربتها السياسية والعسكرية للجيش اللبناني وإن الرئيس دونالد ترامب مستمر في برامج الدعم اللوجستي للجيش اللبناني. ولفتت إلى أن الشخصيات التي التقاها الجنرال جوزف فوتيل إلى بيروت برهنت عن ثبات موقع لبنان في السياسة الخارجية الأميركية بعدما كان قد تراجع الاهتمام بأوضاعه السياسية في عهد الإدارة الأميركية السابقة.

الديار / اسكندر شاهين

كتب عن الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، مشيراً إلى أن التكفيريين داخل المخيم اعتمدوا أسلوباً جديداً في القتال من خلال احتلال السطوح العالية والتركيز على القناصة، وهو أسلوب داعشي استخدمه التنظيم التكفيري في كل المعارك التي خاضها. وأبدى تخوفه من حصول جولات مرتقبة، وأن دور المخيم لن ينحصر في جولاته العسكرية بين الفصائل المتصارعة بل سيكون له امتداداته إلى خارج المخيم.

الأنوار / رفيق خوري

قال بصرف النظر عن انتظار ما تنتهي إليه حرب سوريا واستراتيجية موسكو وسياسة ترامب في لبنان والمنطقة، نتمنى ألا يكون ما نراه في الموازنة وقانون الانتخاب حركة بلا تقدم.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى ضخ رئيس الحكومة سعد الحريري مناخات تفاؤلية بتصميم حكومته على إقرار قانون الانتخابات. ورأى أن الضوء الأخضر الذي أعطاه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط للقانون المختلط لا يوفر حظوظاً قاطعة للتوافق على القانون.

اللواء/ رلى موفق

اعتبرت أن ترؤس الرئيس سعد الحريري جلسات الموازنة ليس مقياساً لرغبة الرئيس ميشال عون في إبراز موقع رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية. وأكدت أن انتخابات 2017 ستجري وفقاً لقانون جديد. وأشارت إلى مخاوف من جنوح الشعبوية المارونية والتي سيقابلها ارتفاع أصوات تطالب بالحقوق. ولفتت إلى حرص على احترام العلاقة بين بعبدا والسراي.