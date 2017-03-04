الديار/ دوللي بشعلاني

أشارت إلى عودة مشروع القانون الانتخابي الذي أقرته حكومة الرئيس ميقاتي إلى الواجهة خصوصاً أن معظم الأطراف وافقت عليه، ورأت أن ما يعيق التوافق هو أن أي قانون جديد يفرض تحالفات سياسية تحدد نتائج الانتخابات سلفاً.

اللواء/ عمر البردان

رجح إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 يوم الإثنين المقبل، وتحدث عن تباين بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حول ملف الكهرباء وأن هذا التباين يكبر ومحاذيره مقلقة.

اللواء/ المحلل السياسي

قال يكتفي العارفون بطبيعة العلاقات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالقول أن باسيل هو الأقرب إلى عقل عون وإلى التقاط ما يريده وترجمته وتالياً كل كلام خارج هذه الحقيقة يبقى لأغراض سياسية فحسب.

الجمهورية / طارق الترشيشي

قال ينتظر أن يبدد الأسبوع المقبل الجمود السائد على جبهة الاستحقاق النيابي، حيث أن شيئاً يجري تحضيره في شأن قانون الانتخاب العتيد بغض النظر عن المهل الانتخابية الفصلية التي تبدأ في 21 آذار الجاري، وأشار إلى إبلاغ الرئيس سعد الحريري إلى الرئيس بري استعداده الإيجابي للبحث في النسبية الكاملة في حين طلب الرئيس بري بإلحاح أن يقر مجلس الوزراء مشروعاً انتخابياً بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب.