THE NEW YORK TIMES

وسيط بين الأمم المتحدة وسوريا يعلن بعض التقدم في محادثات السلام

أعلن الديبلوماسي الأعلى شأنًا في الأمم المتحدة، الذي يعمل على حل أزمة الحرب الأهلية في سوريا، أعلن بعض التقدم بعد ما يقارب العشرة أيام من المحادثات. وقد صرّح أن الطرفين قد اتفقا على ما سمّاه "أجندة واضحة" للمزيد من المفاوضات. بالإضافة إلى ذلك، فقد صرّح الديبلوماسي دي مستورا أن المحادثات المتعلّقة بمكافحة الارهاب والأمن قد أُضيفت إلى قائمة المواضيع التي ستتم مناقشتها من أجل إنهاء الحرب التي شارفت على بلوغ عامها السابع. يُذكر أن محادثات جينيف منفصلة عن محادثات أستانة، لكنها متصلة بها ضمنًا. فهذه الأخيرة تجري برئاسة روسيا وتركيا اللتين تبحثان عن تقوية وتعزيز وقف لإطلاق النار في بعض الأجزاء من سوريا.

Ynet

تركيا تتهم ألمانيا بتأمين المساعدات لأعدائها

أدان القادة الأتراك إلغاء ألمانيا لمسيرات نظمها مقيمون أتراك كان من المفترض أن يلقي وزراء أنقرة كلمة أمامهم. وقد صرّح القادة أن برلين قد "أوت" أشخاص يرتكبون جرائم ضد تركيا.

روسيا اليوم

البنتاغون يقر بوصول مدرعات سورية ومساعدات روسية إلى منبج

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة 3 آذار دخول قافلة مساعدات إنسانية روسية - سورية إلى مدينة منبج شمال سوريا. وقال ممثل البنتاغون جيف ديفيس في بيان صحفي، "لقد لاحظنا وشاهدنا وعلى دراية بظروف تحرك قافلة إنسانية مدعومة من الحكومة السورية وروسيا إلى منبج، برفقة عدد من العربات المدرعة". وأشار ديفيس إلى أن روسيا أبلغت الولايات المتحدة مسبقاً عن القافلة لمنع حصول سوء تفاهم بين الجانبين. وكان رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، قد أعلن الجمعة في مؤتمر صحفي، أن مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أرسل القافلة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تحتوي على مواد غذائية وطبية إلى مدينة منبج السورية. وأضاف رودسكوي أنه وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بمساعدة قيادة القوات الروسية في سوريا، فإنه ابتداء من الجمعة 3 آذار ستدخل القوات السورية الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحماية الكردية. كما أكد رودسكوي، أن القوات الحكومية السورية اتخذت كافة التدابير لاستئناف عمل السلطات العامة في منبج والمناطق المحيطة بها. يشار إلى أن مجلس منبج العسكري كان قد أعلن الخميس، عن اتفاقه مع الجانب الروسي على تسليم القرى الغربية في ريف منبج لقوات حرس الحدود التابعة للحكومة السورية.