وكالة أنباء الإمارات - وام

منصة موسكو للمعارضة: مفاوضات جنيف حول سوريا تستأنف بعد أسابيع دون تحديد موعد

أكد حمزة منذر رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية أن المفاوضات ستعاود الاستئناف بعد أسابيع قليلة دون تحديد تاريخ لذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف عقب لقاء جمع وفد منصة موسكو للمعارضة السورية مع المبعوث الخاص للامم المتحدة ستيفان دى ميستورا. ونوه منذر إلى أن دي ميستورا أشار خلال اللقاء إلى أن هناك سلة رابعة ستناقش فى المفاوضات القادمة وهى الخاصة بمحاربة الارهاب والتى أصر وفد النظام السوري على إضافتها إلى سلال الحوكمة والدستور والانتخابات.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

دي ميستورا: جدول الأعمال يتضمن أربع سلات من ضمنها سلة لمكافحة الإرهاب تمت إضافتها بناء على طلب وفد الجمهورية العربية السورية

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا "وصلنا إلى نهاية الجولة الرابعة من المحادثات السورية السورية وكانت ايجابية". وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي له "أتوقع من الأطراف أن تمضي قدماً في وضع اتفاق إطاري تكون فيه حزمة سياسية للعملية السياسية التفاوضية التي ينبغي أن تؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

ترمب: سأسعى لزيادة عدد قطع أسطول البحرية الأمريكية إلى 12 حاملة طائرات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارة إلى حاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد، أنه وعد قادة سلاح البحرية بالسعى لتلبية مطلبهم برفع عدد قطع اسطول البحرية من حاملات الطائرات إلى 12 حاملة. وسبق لترمب أن تعهد بـ "اعادة بناء الجيش الاميركي" عن طريق زيادة الانفاق العسكري بصورة كبيرة بعد سنوات من التقشف فى النفقات العسكرية.

وكالة أنباء رويترز

المعارضة السورية تقبل مبادئ الأمم المتحدة في نهاية محادثات السلام

قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري إن المعارضة قبلت مبدئياً ورقة تضم 12 مبدأ عاماً بشأن مستقبل سوريا قدمها المبعوث الدولي للوفود في نهاية جولة محادثات سلام استمرت ثمانية أيام. وقال الحريري للصحفيين بعد الاجتماع النهائي لجولة المحادثات في جنيف إن المبادئ العامة بشأن مستقبل سوريا مستقاة من نقاط صاغها مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا العام الماضي.

وكالة فرنس برس

ألان جوبيه مستعد لخوض السباق الرئاسي الفرنسي بدلاً من فيون

قبل 51 يوماً من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أفادت أوساط رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه أنه مستعد ليحل محل مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي يواجه متاعب قضائية جراء فضيحة وظائف يعتقد أنها وهمية. وألان جوبيه استبعد من الدورة الثانية في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي لكنه "لن يتوانى (عن الترشح) اذا كانت الظروف متوافرة، أي أن يعلن فرنسوا فيون انسحابه وأن تلتف أوساط اليمين والوسط وحزب الجمهوريين، حوله" بحسب مصدر مقرب منه.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تعرب عن قلقها من المناورات العسكرية المشتركة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة

أعربت الصين عن قلقها الشديد للأطراف المشاركة في المناورة العسكرية المشتركة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة التي جلبت حاملة الطائرات يو أس أس كارل فينسون وقطع إستراتيجية أمريكية أخرى إلى شبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ "أن الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية يتسم بالحساسية العالية والتعقيد"، وأضاف" إن الأطراف المعنية يتعين أن تقوم بالمزيد لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة والحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة شمال شرق آسيا".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ريابكوف: مسألة وضع دستور جديد لسوريا يجب أن تصبح البداية الموحدة للمحادثات السورية

وقال ريابكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يؤيد ان يبحث جميع المواضيع التي تخص الدستور السوري. وهذا أمر صحيح من وجهة نظر فسح المجال للمشاركين في عملية جنيف الحديث عن القضايا التي تهمهم. نحن نعرف أن الأولويات لا تتطابق، لكن مناقشة موضوع الدستور برأينا قد يكون بداية موحدة". كما أكد ريابكوف، أن الوضع في سوريا "على الأرض" تحسن بشكل ملموس، مشيراً إلى أن روسيا، وتركيا، وإيران تمكنت من تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية في البلاد.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير الخارجية العراقي من جنيف: نضرب الإرهاب أينما وجد بالتعاون مع سورية وما يضر بها يضر بنا

أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ضرورة ضرب الإرهاب أينما وجد وقال.. "إن العراق يضرب الإرهاب أينما وجد بالتعاون مع الجارة سورية وما يضر بها يضر بنا". وأضاف الجعفري في تصريحات لوسائل إعلام سورية من جنيف.. "نحن من نحارب الإرهاب منذ سنوات بغض النظر عن مواقف الدول منه.. وأي تفهم من الدول لخطر الإرهاب وأولوية محاربته نرحب به".