TL

توزعت الاهتمامات السياسية بين التحضير لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الإثنين، وفيها خواتيم مناقشة مشروع الموازنة العامة، وبين الاستعداد لدرس سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اللجان النيابية المشتركة.

المنار

معادلة صنعها اللبنانيون، باتت هاجس الإسرائيليين، إنها وحدة الهدف وشراكة البندقية بين الجيش والمقاومة لحماية لبنان كل لبنان.

nbn

وزير الداخلية عبر من عين التنية عن الالتزام بالمهل الدستورية. ونقل عن الرئيس نبيه بري تأييده لقانون جديد. حتى الساعة، لا اتفاق ظهر حول الصيغة العتيدة، لكن أسابيع آذار كفيلة بالوصول إلى حل قبل الدخول في المحظور.

mtv

ريح التوافقات أنجزت تقريباً، كل المسائل التي كان رئيس المجلس النيابي يطالب بوضعها في سلته الشهيرة. يبقى خارج السلة قانون الانتخاب، وهو يشبه من حيث صعوبة إنجازه التعقيدات التي سبقت انتخاب الرئيس.

NTV

صيغة أخرى خرجت من كم الساحر، برمي الكرة في ملعب السرايا بأن يناقش مجلس الوزراء قانون إنتخاب جديد يحظى بموافقة الثلثين ويحول إلى المجلس النيابي ليناقشه.

المستقبل

الموازنة على نار حامية. كذلك قانون الانتخابات. النسبية في المختلط تتقدم، وسط توافق بات عاماً على رفض الفراغ. ورئيس الحكومة سعد الحريري سيترأس الإثنين جلسة حكومية قد تنتهي بإقرار الموازنة.

OTV

رفع سقوف المطالب وخفض منسوب الإيجابيات، لا يعني أن الأمور عالقة، أو ان الملفات مجمدة. إنتظار أسابيع قليلة، لا يعني ان الأفق مسدود أمام قانون إنتخاب طال إنتظاره لعقد تقريباً، وظن اللبنانيون اٍن لا شفاء من "الستين" ولا مفر من التمديد.

LBC

يُستشفّ من حديث وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، عن ضرورة الالتزام بالتواريخ وبالقانون لإجراء الانتخابات النيابية، إن الضغط في سبيل التوصل إلى قانون جديد سيتكثف في الأيام المقبلة.

الميادين

المرشح الجمهوري فرانسوا فيون للانتخابات الرئاسية القادمة بعد تتالي الاستقالات في حملته، يراهن على الشارع لإنقاذ ترشحه بحسب صحيفة لوموند، ويدعو أنصاره إلى عدم الخوف وعدم الخضوع.

الجزيرة

العشرات من أبناء غزة الفلسطينية المقيمين في الأردن يعتصمون أمام البرلمان مطالبين الحكزمة بالتراجع عن قرارات وصفوها بالمجحفة.

العربية

مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا فيون يؤكد أنه سيواصل حملته الرئاسية رغم توجيه التهم إليه رسميا في قضية الوظائف الوهمية.