الديار/ جورج عبيد

روت شخصيّة سياسية عادت من روسيا بعد لقاءات هامّة ونقاشات مستفيضة أجرتها مع مسؤولين كبار، بأن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عاكف بصورة جذريّة لا لبس فيها على التسريع في الحسمين في سوريا، الحسم الميدانيّ استكمالاً لما حصل في تدمر والحسم السياسيّ استكمالاً لما بدأ به في الأستانة مرتين وينتظر أن يستكمل في جنيف للبلوغ نحو مرحلة جديدة في سوريا ومنها إلى المنطقة كلّها.

الديار/ محمود بلوط

الأسبوع المقبل أسبوع مميز وغير عادي باعتباره سيشهد بداية في تزخيم مسيرة الدولة أكان بالنسبة لاقرار أول موازنة منذ سنوات وسنوات، أو لجهة التعيينات العسكرية والأمنية في المراكز الرفيعة. وستكون هذه الدفعة من التعيينات، التي سيقرها مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء المقبل، بداية لباقي التعيينات والتشكيلات القضائية والديبلوماسية والادارية.