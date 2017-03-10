الشرق 4/3/2017

زيدان: الليغا في أيدينا وسأكون مع اللاعبين حتى الموت

اعترف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لا يمر بأفضل فتراته، بعدما فقد صدارة الليغا لصالح برشلونة. قال زيدان، في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة إيبار، اليوم السبت، ضمن منافسات الليغا: "لسنا في أفضل فتراتنا في الآونة الأخيرة، لكننا هادئين ونفكر فقط في جعل الأمور أفضل".

وفاة ربمون كوبا

قالت صحيفة محلية نقلاُ عن مصادر في الأسرة أمس الجمعة أن لاعب منتخب فرنسا السابق لكرة القدم ريمون كوبا توفي عن 85 عاماً.

توريس يغادر المستشفى بعد ليلة واحدة

أعلن أتلتيكو مدريد أن مهاجمه فيرناندو توريس قد غادر المستشفى بعد قضائه ليلة واحدة وذلك بعدما أظهرت فحوصات الأشعة عدم تعرضه لصدمة خطيرة في رأسه.

اللواء 6/3/2017

رونالدو جاهز لنابولي...

شارك نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن مباراة إيبار بسبب آلام بدنية، في مران فريقه الجماعي الأحد، وخلال المران، بدا كريستيانو متعافياً وفي حالة جيدة تسمح له بأن يشارك أساسياً في مواجهة نابولي الثلاثاء حيث سيسعى الملكي لحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال.

اللواء 7/3/2017

ريال لخطف الأرجنتيني ديبالا...

كشف موقع "sportskeeda" ان ريال مدريد قدّم عرضاً يتضمن إيسكو ألاركون بالإضافة إلى 35 مليون يورو ليوفنتوس، مقابل الحصول على الأرجنتيني باولو ديبالا. وأضاف الموقع: "ديبالا تقدّر قيمته بحوالي 70 مليون يورو، ومن المرجح أن يدفع ريال مدريد رسوم إضافية تقدّر ب 35 مليون يورو مع إيسكو الذي تقدّر قيمته أيضاً بالمبلغ ذاته".

هازارد إلى ريال!

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد وضع التعاقد مع إدين هازارد، نجم تشيلسي الإنكليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل، كأولوية في حال رحيل أحد لاعبيه، جيمس رودريغيز أو إيسكو ألاركون. وقالت إذاعة "كادينا كوبي" أن: "النجم الدولي البلجيكي كان مستهدفاً من قبل ريال مدريد، لسنوات عديدة، أما حالياً، فمن المتوقع رحيل إيسكو في الصيف المقبل، ومن الممكن أن يسمح ريال مدريد للاعبه رودريغيز بالانتقال إلى تشيلسي في صفقة تبادلية ينضم على إثرها، هازارد إلى الفريق الملكي". وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في صيف 2018، ومن المتوقع رحيله بعدما تعثرت مفاوضات تجديد عقده، بينما عبّر رودريغيز عن رغبته في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد في أكثر من مناسبة، إلا أن قلة المشاركة قد تدفعه للرحيل.

البلد 8/3/2017

حارس تشابيكوينسي الناجي...يمشي

خطا حارس فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم جاكسون فولمان خطواته الاولى بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الفريق أواخر تشرين الثاني، في حادث نجا منه لكنه افقده ساقه اليمينى. ومن دون الاستعانة بعكاز، أقدم فولمان (24 عاما) أخيرا على أولى خطواته بطرف اصطناعي. ونجا الحارس الاحتياطي في تشابيكوينسي، احد الاندية الأدنى مستوى في البرازيل الذي يبلغ نهائي مسابقة سوداميركانا، مع خمسة آخرين من المأسات التي راح ضحيتها 71 شخصا كانو على متن الطائرة بينهم الحارس الاساسي دانيلو وعدد كبير من اللاعبين. وبدأ فولمان في شباط علاجا طبيعيا في ساو باولو مع الطبيب جوزيه اندريه كارفاليو، وتقدمه في هذا العلاج يبدو اكبر من المتوقع وإضافة الى بتر ساقه اليمنى من عند مستوى الركبة، اصيبت اليسرى بأضرار على مستوى الكاحل، وتكسرت عظام كثيرة في جسمه وهو بحاجة الى عملية في العمود الفقري.

الشرق الأوسط 8/3/2017

إيقاف إبراهيموفيتش 3 مباريات لسوء السلوك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إيقاف مهاجم مانشستر يونايتد، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 3 مباريات بسبب سوء سلوكه خلال اللقاء مع بورنموث، السبب الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان إبراهيموفيتش قد وجه ضربة بالكوع إلى مدافع بورنموث، تايرون مينغر، بعدما ظهر أن الأخير داس على رأسه بشكل متعمد قبل ذلك بلحظات، في المباراة التي انتهت بالتعادل.

الجمهورية 9 /3/2017

إيقاف مينغز 5 مباريات

أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم مساء أمس ايقاف مدافع بورنموث تايرون مينغز خمس مباريات لدوسه عمداً على رأس مهاجم مانشستر يونايتد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش السبت في الدوري الممتاز. وأورد الاتحاد عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أوقف تايرون مينغز خمس مباريات، موضحاً أن اللاعب دين باسلوك العنيف بسبب ما حصل في الدقيقة 44 من المباراة ضد مانِشستر يونايتد".

روبينيو يكشف من الأفضل في الريال

تذكر البرازيلي روبينيو السنوات التي قضاها مع ريال مدريد، حيث أكد أنه فخور بمجاورة لاعبين كبار في تلك الفترة مثل زيدان، رونالدو وغوتي، قبل أن يختار الأفضل من بينهم. ولعب روبينيو في ريال مدريد ما بين 2005 و2008، قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي حيث عجز عن تقديم المستويات المنتظرة منه، وهو ما عجّل بعودته للدوري البرازيلي ثم للدوري الصيني.