النهار/ سركيس نعوم

سأن عن سبب تجاهل الشباب كلياً نوابهم وأحزابهم وطوائفهم ومذاهبهم، بل لماذا نسوا مطلب خفض سن الاقتراع الى 18 سنة الذي وقعوه مرات عدة سابقاً، ولماذا ركزوا فقط على الكوتا النسائية في مجلس النواب وهي حق للنساء ونسوا حق هؤلاء الشباب؟ علماً أن الأمل في تغيير حقيقي يقرره أصحاب الحقين المذكورين.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن التعيينات مهمة لكن القلق على الاقتصاد، وأن عوامل الطمأنة تكمن في السياسة أيضاً. وأشارات إلى مرحلة من عدم الارتياح وانعدام الثقة تحتاج إلى خطوات جريئة مطمئنة تحت وطأة الخشية أن يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة وخطورة.

الديار / حسن سلامة

وصف سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة بأنها معتزمة واعتبر أن الحجج بعدم وجود إيرادات لا تقنع هيئة التنسيق النقابية. ولفت الى أن إنجاز السلسلة لا يعني إقرارها في الهئية العامة لأن الرئيس فؤاد السنيورة بالانتظار.

اللواء/ رلى موفق

اعتبرت أن لبنان نجا من التحول إلى أغلى صندوق بريد في مواجهات المنطقة متحدثة عن تصويبات لبنانية للمواقف في القمة العربية في الأردن. وتحدثت عن توجه لإعداد قانون انتخابي توافقي. ورأت أن التعيينات عززت الرئاسة الثالثة. بعدما تم احتواء حراك الشارع المطلبي بإقرار السلسلة.