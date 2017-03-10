The Guardian

اعتقال رجل بعد تعرّض سبعة أشخاص لاعتداء بفأس في دوسلدورف

اعتقلت السلطات الأمنية الألمانية رجلاً في محطة القطار الرئيسية في مدينة دوسلدورف يوم الخميس. وأصدرت الشرطة الألمانية بياناً قالت فيه إن رجلاً في الـ36 من عمره ويتحدر مما كان يُعرف بيوغوسلافيا سابقاً هو من نفذ الاعتداء بسبب معاناته على ما يبدو من اضطرابات عقلية ما أدى إلى تعرّض 3 أشخاص لإصابات بالغة و4 آخرين لإصابات طفيفة كما أن المشتبه به قد أصيب خلال العملية. وأعلن ناطق باسم الشرطة الفدرالية الألمانية في وقت سابق بأنه تم اعتقال شخصين وبأن معتدين آخرين قد يكونون فروا من ساحة الاعتداء إلا أن الشرطة عادت وصححت الخبر وأكدت بأن شخصاً واحداً نفذ الاعتداء. وبقيت محطة القطار مقفلة خلال قيام خبراء الأدلة الجنائية بمهامهم.

The Guardian

بولندا ترد بغضب على إعادة انتخاب دونالد تاسك

فاز دونالد تاسك بعد أن أعيد انتخابه لولاية ثانية على رأس المجلس الأوروبي متخطياً بذلك معارضة شديدة أبدتها بولندا. وأعيد انتخاب دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي السابق يوم الخميس بعد نيله تأييداً غامراً لقيادة المجلس وهو الهيئة التي تنظم اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي. تعيين تاسك لولاية ثانية تمتد حتى العام 2019 يعني بأنه سيؤدي دوراً حاسماً في المفاوضات التي ستخوضها بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وتخطى السياسي البولندي الوسطي معارضة شديدة قادتها حكومة بلاده التي يقودها حزب "القانون والعدالة" المطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي حين أن نتيجة التصويت كانت معروفة سلفاً إلا أنها شكّلت ضربة لحكومة فرصوفيا التي ردت بغضب شديد على النتيجة وقد قالت على لسان وزير الخارجية البولندي "لقد بتنا نعلم الآن بأن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد يلتزم بالإملاءات التي تفرضها برلين". إلا أن بولندا بقيت وحيدة بغضبها ولم تنضم إليها أي من بلدان الاتحاد الأخرى بما فيها البلدان الحليفة لها تقليدياً في أوروبا الوسطى والتي أعلنت تأييدها لإعادة انتخاب تاسك لقيادة الاتحاد خلال فترة صعبة ستشهد إطلاق عملية "بريكزيت". كما قال رئيس الوزراء البولندي بأن بولندا سترد على هذا التعيين عبر رفض البيان الرسمي الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي والذي يلخص سياسة الاتحاد في قضايا النمو والهجرة وبلدان البلقان الغربية.



روسيا اليوم

روسيا والإمارات تبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط

بحث وزيرا الطاقة الروسي والإماراتي، على هامش مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" المنعقد في هيوستن الأمريكية، اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، الذي توصل إليه المنتجون في العام الماضي. وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الأربعاء 8 مارس/آذار، إنه بحث مع نظيره الروسي الوضع في سوق النفط، وضرورة التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك" والمنتجين المستقلين باتفاق خفض الإنتاج، الهادف لامتصاص تخمة المعروض. وأضاف الوزير الإماراتي أن هذه كانت أهم المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اللقاء، كما أشار إلى أن تخفيض الإنتاج في الإمارات من المتوقع أن يكون أكبر مما تعهدت به الدولة. وقال المزروعي إن الإمارات ستقلص إنتاجها، في الفترة ما بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، بمقدار 200–280 ألف برميل يومياً.