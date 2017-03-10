الوكالة الوطنية للإعلام

حمادة انسحب من جلسة درس السلسلة احتجاجا على ما وصفه بعدم إنصاف المعلمين

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في مجلس النواب أحمد عز الدين أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة انسحب من جلسة اللجان المشتركة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، احتجاجا على ما وصفه بــ عدم إنصاف المعلمين".

وكالة أخبار اليوم

عون والحريري معا في القمة العربية ما يترك انطباعا ايجابيا

توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معاً للمشاركة في القمّة العربية المرتقب انعقادها نهاية الشهر الجاري في الأردن، مما يترك انطباعاً ايجابياً ويتيح إطلاق التحليلات والقراءات بشأن تماسك الدولة اللبنانية ووحدة الموقف. في الوقت الراهن، اي نقاش يحصل بشأن موقف ما أو وجهة نظر مرتبطة بأي قيادي او سياسي داخل المؤسسات الدستورية يبقى مضبوطاً أو على الأقل يُعمل على ضبطه ومنع بروز أي سقوف عالية تؤثر على واقع التسوية والإنفراجات الحاصلة سواء في مشروع الموازنة او التعيينات أو غيرها. وأتت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي عبّر فيها كل من الرئيسين عون والحريري والوزراء عن مواقفهم لتصبّ في هذا التوجه.

وكالة الأنباء القطرية

جامعة قطر تستضيف منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف 2017

تستضيف جامعة قطر يومي 13 و14 من مارس الجاري أعمال "منتدى المجموعة الدولية لخبراء التصنيف 2017"، وذلك تحت شعار "التميز، القوة الدافعة للجامعات" ويهدف المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة إلى منح فرصة لمناقشة مختلف جوانب التميز الأكاديمي وللتعرف على المبادرات الجديدة في مجال التصنيفات الأكاديمية.

وكالة الأناضول

المجلس الأوروبي يعيد انتخاب رئيسه دونالد تاسك لولاية ثانية

أعاد المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، انتخاب رئيسه، دونالد تاسك، لولاية ثانية، رغم معارضة حكومة بلاده بولندا لانتخابه بشدة. وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، اليوم، إن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا إعادة تعيين دونالد تاسك رئيسًا للمجلس الأوروبي لولاية ثانية. وجاء انتخاب تاسك لولاية جديدة مدتها عامان ونصف العام، رغم اعتراضات كثيرة أبدتها الحكومة البولندية في الأسابيع الأخيرة.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الداخلية وتعديل مادة في قانون الأسلحة والذخائر.. الشعار: تأمين صمود الشعب السوري والحفاظ على ممتلكاته وأعراضه وكرامته

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها. وفي مداخلاتهم طالب عضو المجلس سمير حجار بقمع ظاهرة الاعتداء على الأملاك العامة في الشوارع بينما دعا عضوا المجلس موعد ناصر ورياض طاووز إلى زيادة الاهتمام بموضوع لباس عناصر الشرطة وضبطه. كما تساءل عضو المجلس حسين حسون عن خطة الوزارة في تأمين السكن الوظيفي في حين طالب عضو المجلس أحمد الهلال بمعالجة توقيف عناصر الشرطة للأشخاص بناء على الاسم الثنائي.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

البرلمان العربي: صمت العالم شجع الإحتلال على التمادي في إعتداءاته

اعتبر البرلمان العربي أن صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية الإجرامية بحق الوجود العربي والإسلامي في الأرض المحتلة هو الذي شجعه على التمادي في ذلك. كما استنكر البرلمان العربي بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان بمساجد الداخل الفلسطيني عام 1948 ومدينة القدس المحتلة. وطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة هذا القانون العنصري، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الإنتهاكات الإسرائيلية الصارخة.

وكالة أنباء رويترز

لجنة في مجلس الشيوخ تؤيد مرشح ترامب سفيرا لإسرائيل

صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بالموافقة على مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل بتأييد 12 صوتا مقابل تسعة أصوات. والمرشح ديفيد فريدمان محامي قضايا إفلاس بارز ومؤيد قوي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وجاء التصويت في أغلبه وفقا للانتماءات الحزبية في تناقض مع الدعم القوي من الحزبين الرئيسيين من قبل لسفراء أمريكا لدى إسرائيل. واختيار ترامب لفريدمان يعكس تغييره للسياسة الأمريكية حيال إسرائيل. وعلى خلاف الرئيس السابق باراك أوباما تخلى ترامب عن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وهو التزام شكل أساسا للسياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط كما أيد نقل السفارة. ومعروف عن فريدمان إدلائه بتصريحات نارية ضد من يختلف معهم سياسيا. وقال ديمقراطيون في اللجنة إنه يفتقر إلى الطبيعة الملائمة للموقع شديد الحساسية.

وكالة فرنس برس

ميركل تدعو الى التهدئة لكنها تجدد انتقاداتها لتركيا

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس العمل من أجل التقارب مع تركيا في الازمة الدبلوماسية التي يشهدها البلدان لكنها شددت على ضرورة احترام القيم الديموقراطية منددة بالاتهامات التركية بان برلين تعتمد نهجا يشبه ممارسات النازية. وشهد الاسبوع تصعيدا دبلوماسيا إثر إلغاء سلطات محلية ألمانية تجمعات مؤدية للرئيس التركي كان سيحضرها وزراء اتراك تمهيدا للاستفتاء المرتقب في 16 نيسان حول توسيع صلاحيات رجب طيب اردوغان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يقيل 10 جنرالات من وزارة الداخلية ولجنة التحقيقات وإدارة السجون

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بإقالة عشرة جنرالات في وزارة الداخلية، ومكتب التحقيقات الفدرالي، والهيئة الفدرالية لإدارة السجون، من مناصبهم. وجاء في نص الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أنه يتم إقالة هؤلاء الجنرالات من مناصبهم دون توضيح سبب هذه التغييرات في الكوادر. وكان الرئيس الروسي قد أصدر في منتصف شهر شباط الماضي، مرسوما بإقالة 16 جنرالا من مناصبهم كانوا يشغلونها في وزارتي الطوارئ والداخلية ولجنة التحقيق الفدرالية الروسية، وكذلك إقالة اثنين منهم من الخدمة العسكرية، دون إيضاح أية أسباب.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روسيا تشيد بدور إيران في انطلاق مفاوضات آستانه حول سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان المفاوضات السورية- السورية في العاصمة الكازاخية آستانه تعتبر امرا مفيدا جدا، معربا عن تقديره لايران وتركيا بشان التعاون مع روسيا لانطلاق هذه العملية. وقال لافروف اليوم الخميس في موتمره الصحفي المشترك مع نظيره الالماني زيغمار غابريل، اننا نعرب عن تقديرنا لهذين البلدين اللذين شاركا في الجهود المبذولة لاستمرار المفاوضات السورية وتقدمها الي الامام حتي مفاوضات جنيف. وأضاف لقد تعززت عملية وقف الأعمال القتالية في سوريا وتوفرت الظروف الملائمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد نتيجة لهذه المفاوضات، حسبما أفادت وكالة ايتارتاس الروسية للأنباء.