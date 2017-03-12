TL

نهاية أسبوع دامية في سوريا بتفجيرين انتحاريين في دمشق، وطاحنة في العراق بتقدم القوات النظامية في الموصل القديمة، وساخنة كلاميا بين تركيا وهولندا بسبب رفض هبوط اضطراري لطائرة وزير الخارجية التركي.

المنار

انتهت حادثة برج البراجنة إلى غير رجعة، يجمع أهل المخيم والجوار. فالذي يجمعهم أكثر مما يفرقهم، يتشاركون مركزية القضية الفلسطينية، كما يتشابهون في الحرمان والفقر.

nbn

المتغيرات تتظهر كما الانقلاب الأميركي الذي بات يستعجل معركة الرقة في سعيه لاستبعاد الايرانيين، معتمدا على الكرد، ومحاولة اقناع الروس بشراكة لم ترض بها موسكو بمعزل عن طهران ودمشق.

mtv

مشروع الموازنة سيحضر مرة جديدة أمام الحكومة الاثنين المقبل في جلسة، تؤكد مصادر وزارية عدة، انها ستكون حاسمة. وسلسلة الرتب والرواتب ستحضر أمام النواب الأربعاء المقبل في جلسة تشريعية دعا اليها الرئيس نبيه بري.

NTV

قبيل مداهمة المهل يتلاطم رئيس "التيار الوطني الحر" بتيارات من الطروحات التي تقيم مرة على زمن "الستين" ومرات تسكن عند تخوم "الأرثوذكسي"، وفي الحالتين تستنبط أفكارها من قوانين عهد الوصاية وتوزيع الهدايا الانتخابية والسهر على حماية التقسيمات كمحميات طبيعية.

المستقبل

ينجز مجلس الوزراء في جلسة بعد غد الاثنين الموازنة المنتظرة، بعدما أشبعت درسا، على ان تكون الأربعاء تحت قبة البرلمان في الجلسة التشريعية العامة المخصصصة لدرس وإقرار سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول أعمالها.

OTV

تستمر ثلاثية الموازنة والسلسلة وقانون الانتخاب، الحاضر الأبرز على طاولة النقاشات السياسية والمؤسساتية. وإذا كان مشروع الموازنة يحضر للمرة الحادية عشرة على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل، في جلسة يفترض ان تكون حاسمة وأخيرة، وفق ما ترجح مصادر وزارية، فإن سلسلة الرتب والرواتب ستكون نجمة "ساحة النجمة" صباح الأربعاء، لتسلك طريقها إلى الاقرار.

LBC

بعد غد الاثنين، جلسة مسائية لمجلس الوزراء قد تمتد إلى الليل، بسبب ما قيل عن الاصرار على الانتهاء من الموازنة العامة للعام 2017. جلسة الاثنين هي الجلسة الحادية عشرة لمجلس الوزراء، فهل تكون الأخيرة على مستوى الموازنة؟.

الميادين

إلقاء القبض على شخص تسلل إلى البيت الأبيض أثناء تواجد الرئيس الأميركي فيه. والمعلومات الأولية تشير إلى عدم العثور على ما يثير القلق أمنياً.

الجزيرة

نفى الرئيس السوري بشار الأسد أي تعاون بين سوريا والولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، مبينا أن التدخل العسكري الأميركي والتركي في بلاده بهدف محاربة التنظيم يعد غزوا.

العربية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة البيت الأبيض لبحث تحريك عملية السلام خلال اتصال هاتفي، الجمعة، حسب ما أفاد نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني.