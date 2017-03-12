النهار/ ثريا شاهين

لاحظت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، أن موسكو نفسها سرّبت الموعد الجديد للتفاوض السوري - السوري في ٢٠ آذار الجاري، في حين كانت مفاوضات جنيف على وشك أن تنتهي. واعتبرت المصادر أن روسيا تؤكد إمساكها بخيوط اللعبة في سوريا أكثر وأكثر من خلال التفاوض. وما الموافقة من النظام السوري على بحث مسألة الانتقال السياسي، من ضمن النقاط الأربع التي ينص عليها جدول الأعمال الذي اتفق عليه، إلا من جراء ضغط روسي على النظام الذي لطالما كان يتهرب من مناقشة الأمر.

النهار/ ميشال نصر

لم تكد سلسلة الرتب والرواتب تبصر النور بعد معاناة طويلة رغم ما شابها من شوائب ورافقها من اعتراضات وتحفظات سياسية ونقابية، على وقع اقرار تشكيلات "مقتضيات المرحلة" وضرورة الانسجام بين رأس الهرم وقاعدته، يمضي البحث عن تسجيل انجازات جديدة، في مقدمها قانون إنتخابات نيبابية جديد، فرض إطلاق المحركات بسرعة قياسية في جولة اتصالات ماراتونية، أوحت بأن شيئاً ما يجري تحت الطاولة.