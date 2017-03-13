الوكالة الوطنية للإعلام

زعيتر: نأمل أن تستقر الأوضاع في سوريا فيعود السوريون لبلدهم

اعتبر وزير الزراعة غازي زعيتر أن "حماية قطاع الدواجن والطيور واجب، وكما هو معروف أن المنتجات اللبنانية في ما يتعلق بهذا القطاع، هي من الأفضل على الإطلاق". جاء ذلك خلال استقباله في دارته في بعلبك وفداً من مزارعي الدواجن شرح له ما يتعرض له من "خسائر وأضرار بسبب عمليات الاستيراد غير المنظم وفتح الحدود".

وكالة أنباء الإمارات - وام

أبو الغيط يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سبل التعاون

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع موسى فكي الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي سبل تعزيز العلاقات العربية الأفريقية وتطوير آليات التعاون القائمة بين الجامعة والاتحاد انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع بين الجانبين. وعبر أبو الغيط خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع موسى فكي بمناسبة استعداده لمباشرة مهام منصبه رسمياً في أديس أبابا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الخطوات من أجل تمتين علاقات التعاون والتنسيق بين الجامعة والاتحاد بما في ذلك في سياق متابعة وتنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الإستوائية في نوفمبر 2016.

وكالة الأنباء القطرية

المديرة العامة لليونسكو تشيد بجهود قطر في الحفاظ على التراث العالمي

نوهت السيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بجهود دولة قطر في الحفاظ على التراث العالمي من خلال دعم مبادرات اليونسكو، مؤكدة أهمية الدور القطري في دعم وتعزيز قدرة اليونسكو في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية وللحروب. كما أعربت المديرة العامة لليونسكو عن تقدير المنظمة لمبادرات الشيخة موزا بنت ناصر في تعليم الأطفال في دول العالم الفقيرة والدول التي تعاني من حروب أهلية أو نزاعات أفقدت الدول المركزية القدرة على مساعدة المدن والضواحي والقرى النائية.

وكالة الأناضول

أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمعاقبة هولندا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معاقبة هولندا إثر فضيحتها الدبلوماسية بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد، بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية. وشدد الرئيس التركي على أن ممارسات هولندا تشبه ممارسات الإدارات الفاشية التي لا تتقبلها القوانين الديمقراطية الدولية، وتتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وزارة العدل: إحداث عدد من المحاكم والدوائر العدلية في عدلية ريف دمشق

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً يتضمن إحداث عدد من المحاكم والدوائر العدلية في عدلية ريف دمشق. وتضمن القرار الذي جاء بناء على قرار لمجلس القضاء الأعلى: إحداث دائرة إحالة رابعة في عدلية ريف دمشق ومحكمة استئناف جنح رابعة ومحكمة استئناف مدنية جمركية ومحكمة بداية مدنية جمركية ومحكمة بداية مدنية مختصة بالنظر بقضايا التأمين ومحكمة استئناف مدنية مختصة بالنظر بقضايا التأمين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

اجتماع يبحث آليات تنفيذ مشروع "تعزيز الحماية المدنية والصحة العامة"

أكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور أحمد قطيطات أهمية مشروع تعزيز الحماية المدنية والصحة العامة في الاستجابة والاستعداد للحوادث وحالات الطوارئ في ظل الظروف السائدة في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الاحد في وحدة الأزمات في مبنى الوزارة وضم مدير المشروع الممول من مؤسسة الحماية المدنية الألمانية ديريك كام وكبار مسؤوليه وخصص لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنفيذ للمشروع خلال الفترة المقبلة.

وكالة أنباء رويترز

قائد عراقي: القوات العراقية استعادت 30% من أراضي غرب الموصل

قال أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الأحد إن القوات العراقية استردت نحو 30 بالمئة من غرب الموصل من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مضيفاً أن الجنود يواصلون تقدمهم في مزيد من الأحياء. وقالت الشرطة الاتحادية ووحدات الرد السريع إنها دخلت منطقة باب الطوب بالمدينة القديمة حيث يتوقع أن يكون القتال فيها هو الأشرس بسبب حاراتها الضيقة التي لا يمكن للمدرعات المرور فيها. والقوات العراقية المدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة أكثر عدداً وتسليحاً بكثير من متشددي التنظيم الذين يدافعون عن آخر معقل رئيسي لهم في العراق باستخدام السيارات الملغومة والقناصة وقذائف المورتر.

وكالة فرنس برس

الزيارة الاولى لعاهل سعودي الى اليابان منذ قرابة نصف قرن

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد إلى طوكيو في أول زيارة لعاهل سعودي لليابان منذ نحو نصف قرن. واستقبل العاهل البالغ من العمر 81 عاماً ولي عهد اليابان ناروهيتو في مطار هانيدا ومن المقرر أن يتباحث الاثنين مع رئيس الحكومة شينزو آبي قبل ان يستقبله الامبراطور اكيهيتو الثلاثاء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نشاط زلزالي في السعودية...107 هزات وتشكل صدوع حديثة

سجل في المملكة العربية السعودية خلال الشهرين الماضيين نشاط زلزالي تشهد عليه 107 هزات أرضية، مما أوجب وضع خريطة جديدة لإمدادات الصدوع الحديثة. وقد كشف رئيس المركز الوطني السعودي للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية هاني زهران لجريدة "عكاظ" السعودية أن هيئة المساحة الجيولوجية تقوم حالياً بدراسة ووضع خريطة لإمدادات الصدوع والنشاط الزلزالي شمال مدينة أملج 70 كم، حيث شهدت الفترة الماضية تسجيل 107 هزة أرضية بلغت أقواها أكثر من ثلاثة دراجات على مقياس ريختر.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

سرمدي: إيران جادة في تطوير العلاقات مع سلطنة عمان

قال وكيل وزارة الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدي خلال لقائه الأحد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في تطوير العلاقات مع سلطنة عمان. وأشار سرمدي إلى الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية حسن روحاني إلى سلطنة عمان، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة في ترسيخ العلاقات مع عمان، وأن الإرادة السياسية المناسبة متوفرة لتطوير العلاقات مع سلطنة عمان.