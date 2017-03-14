TL

فيما يدرس المجلس النيابي سلسلة الرتب والرواتب، أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الإضراب الأربعاء المقبل في المدارس الرسمية، فيما أشار مجلس القضاء الأعلى الى اعتكاف للقضاة بسبب عدم أخذ رأيهم في مشاريع تخصهم.

المنار

نزال غير مسبوق بين أنقرة ودول من الاتحاد الأوروبي لامس حدود التحذير من الإضرار بالحلف الأطلسي. جديد الرد الأردوغاني على مواقف هولندا دعوة وزرائه إلى حمل ورقة المهاجرين بوجه الأوروبيين، داعين إلى إعادة النظر باتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد منذ نحو عام، والتي حددت تدفق المهاجرين عبر الحدود التركية نحو أوروبا..

nbn

عصف فكري في التيار الوطني الحر أنتج صيغة باسيلية انتخابية على قاعدة الجمع بين الأكثري والنسبي وبالاستناد إلى الأرثوذكسي، لم يتضح لا القبول ولا الرفض السياسي لطرح برتقالي تركه الوزير جبران باسيل مفتوحاً على النقاش على قاعدة أنه ليس منزلاً، صمت مستقبلي قواتي وترقب لموقف الحزب التقدمي الذي يشحد الهمم الاشتراكي لاحتفال حاشد في المختارة الأحد المقبل، فيما حركة أمل وحزب الله انكبا على دراسة الاقتراح، ساعات البحث مفتوحة حتى الأربعاء لكن تيار المردة كان الأسرع في الهجوم على الطرح البرتقالي بتغريدات يوسف سعادة الذي صوب على باسيل من دون أن يسميه ليستنتج أن مراعاة شخصه الكريم هي الدافع لتوسيع الدوائر بعد الترشيحات الأخيرة في البترون مع الحلم الدائم بإلغاء الآخرين.

mtv

جمع الوزير جبران باسيل الجيد والمقبول من شتات المشاريع الانتخابية المطروحة ودورها في مشروع واحد وهو الثالث والأخير في سلسلة الصيغ التي أنجبها، وهو مكون من 14 دائرة مختلطة ويعتمد النسبية على مستوى المحافظات الخمسة القديمة، المشروع حظي بموافقة القوات فيما ساد التريث الأفرقاء الآخرين.

NTV

في مهلة الحشر، رمى جبران باسيل بقانون الحشرة وفي مرمى القوانين المطروحة سجل هدفا بالتسلل من دون أن تنطلق صفارة حكم. زاوج باسيل بين الأكثري والنسبي والتأهيلي والمختلط وركب الدائرة الكبرى على الصغرى وجمع الطائفي باللاطائفي فنتجت صيغة هجينة لقانون رسخ الطائفية ومنح أطراف الحكم جوائز ترضية على شكل مكافآت بالكراسي أقام العدل على الطائفة فصل من الأرثوذوكسي نواباً على المقاس المذهبي وجعل النسبية فيه جسداً بلا روح وأعطى قانونه قيمة مضافة بالصوت التفضيلي.

المستقبل

مشروع الموازنة العامة المطروح على جلسة مجلس الوزراء في جلسة قد تكون الأخيرة قبل إقرارها، فقد شكل مادة لسلسلة من مواقف الرفض والاحتجاج. حزب الكتائب توعد على لسان رئيسه النائب سامي الجميل بالتحرك رفضاً للضرائب، فيما قضاة لبنان يتوجهون الى الاعتكاف وسط تحركات نقابية احتجاجاً على بنود السلسلة.

OTV

تستمر عجلة الحكم في تحركها الثابت نحو الأمام... الموازنة الممكنة اليوم... والسلسلة غير الفضفاضة بدءاً من بعد غد... وصيغة مبتكرة لقانون انتخابي جديد، أطلقها جبران باسيل بعد ساعات طويلة من المشاورات التمهيدية مع القوى الأساسية... بما يفتح الباب أمام خرق في جدار الاستحقاق الانتخابي المقبل، ويستكمل إعادة بناء الدولة...

LBC

شهر آذار هو من شهور فصل الشتاء في لبنان وهذا ثابت منذ 6 آلاف سنة حضارة، الأوتوستراد الساحلي بين بيروت وجونية وتحديداً بين انطلياس وضبية عمره من عمر الاستقلال أي ثلاثة ارباع القرن وجرت توسعته منذ ربع قرن، الشتاء والأوتوستراد في لبنان لا يلتقيان وإذا التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ما يريد المسؤولون عندنا أن يصدقه الشعب اللبناني العظيم.

الميادين

أعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو من خطط التحالف العربي بقيادة السعودية اقتحام أكبر مرفأ في اليمن لأنه سيقطع العاصمة عن إيصال المساعدات الإنسانية.

الجزيرة

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن هولندا، مشددة على أن ألمانيا ترفض تماماً أي مقارنات أخرى مع الاشتراكيين القوميين تصدر عن الرئيس التركي.

العربية

رفض رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخاص بالتبادل السكاني مشيراً إلى أننا بقينا في وطننا رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، وناضلنا من أجل تعزيز الانتماء الوطني ومن أجل انتزاع حقنا بالمواطنة الكاملة.