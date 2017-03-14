الجزيرة - السعودية

في رابع جولاته الآسيوية.. خادم الحرمين الشريفين يصل اليابان وسط استقبال رسمي

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى اليابان في زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار هانيدا الدولي في طوكيو، صاحب السمو الإمبراطوري ناروهيتو ولي عهد اليابان. كما كان في استقبال الملك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان أحمد يونس البراك، وأعضاء السفارة السعودية في طوكيو.

السياسة الكويتية - الكويت

خادم الحرمين: الإرهاب أكبر خطر على الأمن ونحن شركاء بمحاربته

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الدولية لحل القضايا والأزمات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وإنهاء الأزمتين السورية واليمنية، مشدداً على أن الإرهاب أكبر خطر.

القدس - فلسطين

انتخاب حمدان سعيفان أميناً لسر حركة فتح بطولكرم

انتخبت حركه فتح إقليم طولكرم، حمدان سعيفان أميناً لسر الإقليم وعبد الناصر شاكر نائباً له، وجاء ذلك بعد نجاح أمين السر السابق مؤيد شعبان في انتخابات المجلس الثوري للحركة. وكانت لجنة الإقليم عقدت اجتماعاً لها في مقر الإقليم بطولكرم بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لانتخاب أمين للسر خلفاً لمؤيد شعبان .

الوطن السورية - سوريا

وفد برلماني أوروبي أكد أنه سيعمل على تصويب وجهات النظر الخاطئة في بلدانهم … الرئيس الأسد: دعم دول أوروبية للإرهاب أدى إلى انتشاره فيها

اعتبر الرئيس بشار الأسد، أن دعم العديد من الدول الأوروبية للتطرف والإرهاب في سورية أدى إلى ما نشهده اليوم من انتشار للإرهاب وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تلك الدول. والتقى الرئيس الأسد، أمس، وفداً برلمانياً أوروبياً برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي خافيير كوسو. وتناول الحديث خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي نشرته وكالة «سانا»، مستجدات الأوضاع في سورية وسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الشعب السوري وآفاق إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء هذه الحرب.