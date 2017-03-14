الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري يترأس اجتماع مجلس الوزراء وطلب من باسيل إعداد جردة بالتهديدات الإسرائيلية المعلنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الرابعة والربع من عصر أمس، في السراي الحكومي، اجتماعاً لمجلس الوزراء. وبالرغم من أن الجلسة مخصصة لمواصلة البحث في دراسة مشروع الموازنة العامة، إلا أن الرئيس الحريري استهلها بالحديث عن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وقال: "التهديدات المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام، والموجهة إلى المدنيين في لبنان وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات إسرائيل الدائمة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائماً إلى تطبيقه بكامل مندرجاته".

وكالة أخبار اليوم

عون والحريري معاً في القمة العربية ما يترك انطباعاً إيجابياً

توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معاً للمشاركة في القمّة العربية المرتقب انعقادها نهاية الشهر الجاري في الأردن، يترك انطباعاً ايجابياً ويتيح إطلاق التحليلات والقراءات بشأن تماسك الدولة اللبنانية ووحدة الموقف.

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد وولي عهد البحرين يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثات رسمية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.. جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وكالة الأنباء القطرية

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الأناضول

السعودية واليابان توقعان ثلاث مذكرات وبرنامج تعاون لتعزيز الشراكة بينهما

وقعت السعودية واليابان، الاثنين، ثلاث مذكرات وبرنامج تعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للعاصمة طوكيو. جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها الملك سلمان مع رئيس الوزراء اليباني، شينزو آبي، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة اليابانية، طوكيو، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتضمنت الاتفاقيات التي وقعتها حكومتا البلدين، مذكرة لتنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية 2030، وبرنامج تعاون لإنجاز الرؤية في يتعلق بمجال التعاون الثقافي.

وكالة فرنس برس

العاهل السعودي يلتقي رئيس الحكومة اليابانية في طوكيو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

التقى الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى اليابان رئيس الوزراء شينزو آبي الاثنين، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، في وقت تسعى فيه المملكة إلى التقليل من اعتمادها على النفط. وقال رئيس وزراء اليابان في مستهل اللقاء "أرغب في تحقيق مزيد من التقدم في علاقاتنا مع السعودية، حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط". وقد رحب المتحدث باسم الحكومة يوشيشيدي سوغا في وقت سابق بـ"الزيارة الأولى لعاهل سعودي منذ 46 عاماً.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يعين سفراء جدد

عين الرئيس الصيني شي جين بينغ أربعة سفراء جدد، بعد موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وفقاً لبيان نشرته الهيئة التشريعية الوطنية.