TL

ترتيبات لزيارة رئيس الجمهورية الفاتيكان غداً بإعلام ضيق على أن تكون المشاركة في القمة العربية في الأردن بوفد فضفاض فيه أيضاً رئيس مجلس الوزراء.

المنار

سيجتمع النواب في جلسة تحاصرها سلسلة الرتب والرواتب المرتبة في اللجان النيابية على غير هوى القطاعات المطلبية، لا سيما التعليمية وحتى القضائية.. ومما يعلمه عن كواليس بعض الكتل والاحزاب، قرأ تكتل التغيير والاصلاح معارضات كثيرة للسلسلة، منبهاً من القضاء على الفرصة التاريخية لإقرارها غداً..

nbn

في ساحة النجمة، سيكون الحدث والحديث غداً في المجلس النيابي. قضاة اعتكفوا، معلمون استعدوا، موظفون عسكريون يترقبون، هل تبت السلسلة غدًا؟ رابطة التعليم الثانوي حذرت من تطيير السلسلة ورمي المسؤولية عند الروابط والهيئات النقابية وتركت خياراتها التصعيدية مفتوحة.

mtv

مجلس النواب غداً امام امتحان سلسلة الرتب والرواتب، والواضح أن إقرار السلسلة مرجح، إلا إذا نجح رافضو المشروع باستغلال رفض الأساتذة وفئات أخرى لما تقرر، وذلك للعمل على تطيير السلسلة، علماً أن الأساتذة ليسوا وحدهم في دائرة الرفض، فالقضاة أيضاً واصلوا اعتكافهم وهم يتجهون إلى تصعيد حركتهم الاحتجاجية اذا لم يتم تعديل المواد التي يعترضون عليها في السلسلة.

NTV

من ساحات ممتلئة النعمة البشرية على طول الشهداء وعرض رياض الصلح ومنصات تحلف بالله العظيم مسلمين ومسيحيين بأن نبقى موحدين، بلغت ثورة الأرز في اثني عشر عاماً أبد الآبدين ومن جماهير غفورة تهتف للسيادة والاستقلال إلى خفض في النفقات الجماهيرية في الاحتفالات المغلقة داخل البيال وصولاً اليوم إلى الثورة الرمزية المعلبة بفيديو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. غابت شمس الثورة "وصارت 14 آذار غروب"..

المستقبل

لا أحد يندم على اللحظات الجميلة. رغم أسباب كثيرة للخيبة، إلا أن أسباب الفخر أكبر وأكثر.

لا يوجد عاقل في حلم 14 آذار يمكنه أن يندم لأنه نزل ومشى في التظاهرة الأعظم بتاريخ لبنان، وفي اليوم الأكثر إضاءة في وعينا السياسي الحديث. يوم لم يجرؤ حتى خصومه على قول كلمة سلبية واحدة عنه. حتى أن قوى 8 آذار كانت تحاول سرقة الاسم وتسميتنا قوى 14 شباط، لأنها تعرف قوة الإسم وعظمة اليوم وسحر الذكرى.

OTV

بعد 28 عاماً على 14 آذار الأول، و12 عاماً على 14 آذار الثاني... ثمة 14 آذار ثالث يتجسد اليوم... للمرة الأولى هناك 14 آذار متوازن... يعطي كل ذي حق حقه... على قاعدة أنه لا يصح إلا الصحيح...

LBC

غدا السلسلة على مشرحة مجلس النواب ولا يعرف ما هو المصير الذي ستؤول إليه في ظل الاعتراضات التي صدرت من أكثر من جهة وأبرزها هذا المساء من الهيئات الاقتصادية التي أعلنت رفضها للزيادات الضريبية التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة، والجمعة جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة درس بنود الموازنة، وبين الأربعاء والجمعة الأنظار ما زالت موجهة إلى الطرح الانتخابي الذي قدمه الوزير جبران باسيل، والذي لم يلق حتى الساعة سوى القبول من القوات اللبنانية، فيما سائر القوى راوحت مواقفها بين الرفض والاعتراض والتريث.

الميادين

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن معركة الموصل باتت في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أنه دعا السعودية ودول الخليج إلى التعاون مع العراق لإعمار المناطق المحررة. واعتبر أن داعش يحاول شنّ هجمات خارج العراق لإثبات الوجود بعد أن تلقى الهزائم المستمرة حتى الآن في الموصل.

الجزيرة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الهولندية بالتورط في مجزرة سربرنيتشا، التي راح ضحيتها آلاف من مسلمي البوسنة على يد القوات الصربية عام 1995، بينما رد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي التنديد بتصريحات أردوغان، واعتبرها "تزويراً بغيضاً للتاريخ".

العربية

وصل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض كأول مسؤول خليجيي يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا، وتتجه الأنظار إلى العاصمة الأميركية واشنطن التي تشهد لقاء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وسط توقعات بأن تستحوذ الملفات الاقتصادية على صدارة الاجتماع.