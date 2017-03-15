النهار/ إبرهيم بيرم

أشار إلى أنه مع دخول الحرب السورية عامها السابع، صار في إمكان كل من ألوان الطيف السياسي اللبناني أن يزعم أنه نجح في تجاوز آثار تلك الحرب كما أنها طوت الرهان على انقلاب الصورة وجعلت الجميع يبحث عن تسويات محلية تؤمن حداً من التوازن.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن عدم نجاح الوزير جبران باسيل في تمرير اقتراحه يفتح الباب واسعاً أمام حتمية النظر في الاحتمالات المتاحة للذهاب إلى تمديد تقني للمجلس أو غير تقني، على نحو قد يدفع إلى الترحم على قانون الستين.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى متغيرات العلاقة بين التيار الحر والقوات اللبنانية لا سيما بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وقالت إن ما قبل الرئاسة غير ما بعدها، لكن لا زال قانون الانتخابات يجمع الفرضية، مع أن حسابات النيابة قد تطيح بورقة التفاهم بينهما.

الجمهورية/ أسعد بشارة

رأى أن تكرار تقديم مشاريع القوانين الانتخابية المحكوم عليها بالفشل، إنما يهدف عملياً إلى التمهيد للتمديد للمجلس النيابي لفترة تتجاوز ما يسمى التمديد التقني، وأشار الكاتب بالتوازي إلى ترميم العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وتم الاتفاق على تنظيم الخلاف حول القضايا التي سببت الاحتقان. ولذلك وافقت القوات على مشروع الوزير جبران باسيل الانتخابي الأخير، لكن الكاتب ختم بأن استيعاب التباين قد لا يطوى لأن التيار الوطني الحر لن يصطدم بحزب الله لأي سبب.

الديار/ محمد بلوط

توقع أن يصار إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم أو غداً، مستبعداً أن يتكرر مشهد العام 2014 لأن أي من الكتل أو الأطراف لن يتحمل مسؤولية عرقلتها لأننا دخلنا في مرحلة الحسابات الانتخابية.

الديار / علي ضاوي

تناول موقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي حيال حزب الله وسلاحه، ونقل عن مصادر في قيادة الحزب قولها أن الراعي لم يعط موقفاً واضحاً أو جازماً بخصوص رأيه الحقيقي بالحزب وسلاحه بل وصف واقعاً وأعطاه تعابير مخففة. ولفت إلى أن كلام الراعي عن السلاح الفلسطيني في المخيمات أثار نقزة حزب الله وحلفائه في 8 آذار وكذلك الفلسطينيين.

البناء/ روزانا رمال

رأت أن عقدة قانون الانتخاب متوقفة اليوم عند أغلبية تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المقاعد القادرة على حفظ أوزان بات من الصعب البقاء على ما كانت عليه، لافتة إلى أن الجميع يجمعون على ضرورة الحفاظ على أوزانهم.

الأنوار / تحليل ص 1 – دون توقيع

سأل كيف تؤجل الموازنة العامة منذ اثني عشر عاماً، بينما تعويضات ومخصصات رؤساء الجمهورية السابقين تقر بلمح البصر وتصدر بلمح البصر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة؟ وأجرى مقارنة بين ما يتقاضاه النائب الفرنسي وبين ما يتقاضاه النائب اللبناني.

اللواء/ حسين زلغوط

كتب عن قانون الانتخاب وعن سلسلة الرتب والرواتب، واصفاً القوى السياسية بأنها ما تزال تتمترس خلف مواقفها التي تحقق لها مصالحها وتحفظ لها مكتسباتها الانتخابية دون الوصول إلى إيجاد صيغة تؤمن ولادة قانون انتخابي جديد، مستبعداً الاتفاق على مشروع وزير الخارجية جبران باسيل، متوقعاً العودة إلى قانون الستين. وسأل هل ستؤدي ارتدادات معركة الرقة السورية على لبنان إلى كسر حدة المواقف السياسية بشأن قانون الانتخاب؟