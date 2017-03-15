THE NEW YORK TIMES

أوروبا تراقب الانتخابات الهولندية بعين الترقب مما سيحصل لاحقاً

تخضع الانتخابات التشريعية التي ستجري في هولندا الأربعاء للمتابعة عن قرب وخاصة في أرجاء أوروبا كمؤشر رئيسي لمعرفة ما إذا كانت الحدود المفروضة سابقاً أمام اليمين المتطرف ما زالت قائمة في قارة تحتفظ بذكريات أليمة عن الفاشية إنما أيضاً في ظل بروز قادة قوميين طموحين.

وتُعتبر الانتخابات الهولندية أول انتخابات أوروبية حاسمة هذا العام ستليها الانتخابات الفرنسية ومن ثم الألمانية والإيطالية وقد كانت القضية المشتركة المطروحة في كل حملات الأحزاب الأوروبية اليمينية في مختلف بلدان القارة هي قضية الهجوم على الاتحاد الأوروبي واتهامه بتمييع السيادة وفتح الحدود أمام المهاجرين وترك الدول عرضة للأنشطة الإرهابية.

ويقول رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روتي بأن هذه الانتخابات هي بمثابة الربع النهائي لمحاولة منع الشعبويين من الفوز، أما نصف النهائي فسيكون خلال الانتخابات الفرنسية في أيار أما المرحلة النهائية فستكون في ألمانيا في أيلول.

ويخشى الهولنديون الوسطيون تقدم الحزب الذي يتزعمه غيرت وايلدرز المعروف بعدائه للمسلمين خاصة بعد أن جاهد وايلدرز لتحسين صورته خلال الأسابيع الماضية بعد أن تقدم في استطلاعات الرأي، ويقول المحللون الأوروبيون بـأن وايلدرز نجح جزئياً في تحقيق أهدافه رغم أنه لم يتبوأ أية مناصب حتى الآن ولكنه نجح في إظهار تأثيره ونفوذه خاصة بعد أن طرح الحوار بشأن ضرورة فرض قيود على المهاجرين.

The Guardian

رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ يحذر دونالد ترامب من حرب تجارية مع الصين

حذر رئيس الوزراء الصيني الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التواجه مع بكين في أي حرب تجارية قبل لقاء مرتقب سيجمع الرئيس الصيني تشي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة في واشنطن الشهر المقبل خلال قمة من المتوقع أن تدوم لمدة يومين في السادس والسابع من أيار.

وسيواجه الرجلان سلسلة من النقاشات الصعبة والمعقدة تتضمن الأزمة في شبه الجزيرة الكورية ونشر المنظومة الصاروخية الدفاعية الأميركية "تي إتش إيه إيه دي" في كوريا الجنوبية والعلاقة التجارية الشائكة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني بأن قيادة بلاده تشعر بالتفاؤل وبأن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة سيكون زاهراً محذراً في نفس الوقت الطرف الأميركي من إطلاق أي حرب تجارية مع بكين وأكد بأن الشركات الأجنبية ستكون الخاسر الأكبر بسبب أي مواجهة بين البلدين اللذين يتمتعان بأكبر اقتصادين في العالم.