وكالة الأنباء المركزية

محطتان خارجيتان بارزتان على أجندة رئيس الجمهورية: الفاتيكان والأردن

يستعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجولة أوروبية – عربية في الأيام القليلة المقبلة ستحمله إلى روما ومن بعدها إلى الأردن. المحطتان الخارجيتان تنطويان على جانب لا يستهان به من الأهمية، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية".

وكالة الأنباء القطرية

صاحبة السمو تزور مشاريع للتعليم والتوظيف بشمال كردفان في السودان

وصلت الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إلى مدينة الأبيض السودانية في زيارة ميدانية لمشاريع مؤسستي صلتك والتعليم فوق الجميع في المدينة.

وكالة الأناضول

جاويش أوغلو: سنتخذ خطوات بشأن اتفاقية الهجرة إذا لم يلغ الاتحاد الأوروبي التأشيرة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنيين الأتراك، فإن أنقرة ستتخذ خطوات (لم يحددها) بشأن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجانبين. وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 آذار 2016، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة بشأن الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يلتقي مع ولي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات تتناول على الأرجح الفرص الاستثمارية في المملكة وجهود إنهاء الحرب في سوريا.

وكالة أنباء شينخوا

رئيسا وزراء الصين وبريطانيا يتبادلان التهانى بمناسبة ذكرى العلاقات

تبادل رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسائل التهاني بمناسبة الذكرى 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين الصين وبريطانيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خلافات حول حقيقة أسباب نزول نتنياهو من سيارته الرئاسية

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمام محكمة الصلح في تل أبيب، الثلاثاء، أن تكون زوجته سارة قد أنزلته من سيارة رئيس الحكومة عندما كانت تسير ضمن موكب على طريق تل أبيب – القدس.