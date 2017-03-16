النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية قولها إن التصعيد الكلامي بين إسرائيل من جهة وحزب الله من جهة أخرى، لن يتخطى التصريحات ولن يتحول صراعاً بين الجانبين لا في الميدان السوري ولا على الحدود اللبنانية – الفلسطينية، معتبرة أن لا مصلحة لهما في اندلاع حرب بينهما. ولفت نقلاً عن مصادره أن التصعيد هو ابتزاز إسرائيلي للإدارة الأميركية الجديدة من أجل وضع حد لنشاطات حزب الله على الحدود السورية – اللبنانية، وتشدد المصادر على أن المصلحة اللبنانية تقتضي تحديد استراتيجية دفاعية من خلال حوار وطني جامع.

النهار/ علي حمادة

وصف المشاريع التي جرى طرحها في سياق البحث عن توافقات على قانون انتخاب جديد بأنها تفتقد الكثير من النضج السياسي والواقعية، داعياً إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، ولو على أساس قانون الستين لأنه يبقى الأفضل.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

وصف المعركة الراهنة بأنها ليست على قانون الانتخاب بمقدار ما هي معركة الحفاظ على المواقع في السلطة الجديدة التي ستنشأ من القانون الجديد. ولفت إلى أن الاستحقاق النيابي المقبل هو نيابي وحكومي في آن ونتائجه ستؤسس للاستحقاق الرئاسي الآتي.

الجمهورية/ جوني منير

أبدى تخوفه من أن يكون النزاع حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المقترحة، السيناريو الذي سيتّبع للتمديد للمجلس النيابي ودفش الانتخابات النيابية عاماً إضافياً.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

نقل عن أوساط دبلوماسية في بيروت قولها إن حزب الله لم يغب عن محادثات الوفد الأمني السعودي الذي رافق الأمير محمد بن سلمان في زيارته إلى واشنطن، وأن اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان ناجحاً، وقدم له الأمير سلمان تعهداً بقيام المملكة باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، كما منحه أولوية دخول الشركات الأميركية بشكل استثنائي إلى السوق السعودية. ولفت نقلاً عن أوساطه أن الطبق الرئيسي على طاولة المباحثات كان إيران وكيفية كبح تمددها التوسعي في المنطقة، وبقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن الصراع.

الأنوار / المحلل السياسي

سأل ما هي قيمة الانتخابات النيابية، وما هي قيمة مشاريع قوانين الانتخابات في بلد يغرق أكثر فأكثر في الديون ويكاد يصل إلى القاع أي إلى الإفلاس؟

اللواء/ عامر مشموشي

اعتبر أن استمرار الخلاف على قانون الانتخاب مع اقتراب انتهاء المهل الدستورية سيؤدي إلى وضع الجميع أمام خيار واحد وهو التمديد الثالث للمجلس النيابي.

الحياة / ص 5 دون توقيع

سأل من سيتولى إيجاد المخرج من أجل التمديد للبرلمان؟ وهل ستبادر الحكومة إلى مثل هذا الطلب، أم أن المسؤولية في هذا الشأن ستلقى على عاتق البرلمان الممدد له من أجل التمديد لنفسه لمرة ثالثة وإنما لسبب تقني ولفترة قصيرة الأمد ينتهي مفعولها فور إقرار القانون؟