The Guardian

أردوغان يصعّد حربه الكلامية ضد الهولنديين بالرغم من خطة التهدئة الكلامية الألمانية

تابع الرئيس التركي التصعيد في هجومه الكلامي ضد هولندا بالرغم من خطة ألمانية للتهدئة بعد الحرب الكلامية التي اندلعت بين تركيا وأوروبا. وثار أردوغان خلال خطاب تلفزيوني ضد الهولنديين وأعاد تأكيد ما قاله بشأن مسؤولية جنود حفظ السلام الهولنديين عن مجزرة سربرنيتشا حيث قُتل الآلاف من سكان البوسنة المسلمين في العام 1995. وقال أردوغان "لا علاقة لهم على الإطلاق بالعالم المتحضر والاتحاد الأوروبي يتجه سريعاً نحو الغرق في مخاوفه". وفي خطوة قُصد منها التعبير عن الامتعاض الشديد، قررت السلطات التركية إلغاء اتفاقية توأمة بين روتردام واسطنبول. الرئيس التركي الذي يقود حالياً حملة من أجل حشد التأييد لاستفتاء شعبي من شأنه، في حال حظي بالأكثرية، منحه سلطات استثنائية، جاءت تعليقاته بعد أن أعلنت ألمانيا لأردوغان بأنها ستسمح للمواطنين الأتراك على الأراضي الألمانية بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري بشرط أن تكف الحكومة التركية عن الكلام الهجومي وكشف مخططات الحملة.

إلا أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أيضاً بأنها قد تسحب عرضها إن لم تلتزم تركيا بالشفافية حيال الحملة.

The Telegraph

موازنة دونالد ترامب يُتوقع أن تتضمن تخفيضات تصل إلى حوالى الثلث بالنسبة إلى وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية

من المتوقع أن تتضمن الموازنة الأولى التي حضرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخفيضات كبيرة ستطال وكالة حماية البيئة ووزارة الخارجية الأميركية تصل نسبتها إلى حوالى الثلث. ومن المتوقع صدور الموازنة المختصرة يوم الخميس على أن تصدر الموازنة المفصّلة في الربيع وستتضمن الموازنة المفصلّة الضرائب المقترحة إضافة إلى الإنفاق الحكومي والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج. ويعتزم ترامب الوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية وأهمها زيادة قدرات الجيش الأميركي وهو ينوي لهذه الغاية فرض تخفيضات وإلغاء برامج بيئية ومساعدات تطال خدمات الإسكان. وستعاني وكالة حماية البيئة من التخفيضات الأكبر خاصة وأن دونالد ترامب لا يؤمن بنظرية الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية ليوفّر بالتالي مبلغ 2،6 مليار دولار من أصل موازنة كانت تبلغ 8،2 مليار دولار. أما بخصوص وزارة الخارجية فلم تُعرف حتى الآن نسبة التخفيضات التي ستطالها ولكن بعض التقارير أشارت إلى أن مساهمة الولايات المتحدة في تمويل الأمم المتحدة قد يتراجع إلى النصف وهي أموال يتم تأمينها من خلال موازنة الخارجية الأميركية، ويصل إجمالي المبلغ المخصص للأمم المتحدة إلى حوالى 10 مليارات دولار سنوياً.

روسيا اليوم

"آرامكو" تستأنف إمدادات المنتجات النفطية لمصر وتبين أسباب وقفها سابقاً

أعلنت وزارة النفط المصرية، الأربعاء 15 آذار، أن شركة النفط "أرامكو" السعودية استأنفت إمدادات المنتجات النفطية إلى البلاد بعد انقطاع دام عدة أشهر. وقال طارق الملا، وزير النفط والثروة المعدنية المصري، في بيان صحفي:"إنه تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي المتمثل بشركة (أرامكو) إمدادات شحنات المنتجات النفطية وفقاً للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول المصرية والشركة، ويجري حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً". وأكد الوزير المصري أن الفترة الماضية شهدت تواصلاً بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان سارياً، وطبقاً لإفادة شركة "أرامكو" فإن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها فى ظل المتغيرات التى شهدتها أسعار النفط العالمية فى الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاجها من النفط، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.