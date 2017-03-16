الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس النواب بدأ جلسته العامة التشريعية المسائية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أحمد عز الدين أن مجلس النواب بدأ جلسته العامة التشريعية المسائية لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب وبقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة يعود إلى أرض الوطن

عاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة خارج الدولة استغرقت عدة أيام.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

نائب مصري: الجيش العربي السوري حمى وحدة سورية واستقلالها

أعرب النائب في البرلمان المصري فايز أبو خضرة عن ثقته بانتصار سورية في معركتها ضد الإرهاب. ولفت أبو خضرة في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن الجيش العربي السوري حمى وحدة واستقلال وسيادة سورية وقال: إن ما يهمنا اليوم هو أن تنتصر سورية في معركتها ضد العصابات الإرهابية والأمل معقود على الجيش العربي السوري الذي صمد وحقق الانتصارات على الإرهابيين.

وكالة أنباء رويترز

المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة مع نمو الوظائف والثقة في ارتفاع التضخم

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وكالة فرنس برس

الهولنديون يصوتون في انتخابات تشريعية تشكل اختباراً لأوروبا

يدلي الهولنديون الذين ما زال كثيرون منهم مترددين بعد حملة طرحت فيها قضايا مرتبطة بالهوية وتخللتها أزمة دبلوماسية مع تركيا، بأصواتهم الأربعاء في انتخابات تشريعية ستشكل اختباراً للتيار الشعبوي قبل عمليات اقتراع مماثلة في أوروبا. فبعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، تتوجه الأنظار إلى حزب النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام غيرت فيلدرز الذي تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة بعد تقدم استمر اشهراً.

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية: الصين والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة بالتبادلات بين الرئيسين

قالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة فيما يتعلق بالتبادلات بين رئيسيهما وعلى مستويات أخرى.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

خطوات جبارة اتخذت لتعزيز قوة الردع

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان إن خطوات جبارة اتخذت في مجال تعزيز قوة الردع للبلاد وذلك في ظل الاقتصاد المقاوم خلال العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 اذار الحالي.