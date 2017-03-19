TL

عنوان واحد لكل التحركات والمواقف المحلية، وهو: أبعدوا السياسة عن الموازنة والسلسلة. وثمة عنوان آخر أضيف إلى ذلك وهو: أسرعوا في إنجاز قانون الانتخاب. وفيما أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق، مرسوما آخر لدعوة الهيئات الناخبة.

المنار

بعيدا عن الشعبوية والمزايدات وتصفية الحسابات، كانت دعوة الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله المسؤولين إلى مقاربة الملفات، كل الملفات، من السلسلة وضرائبها إلى قانون الانتخاب.

nbn

شائعات رافقت المزايدات، ضيعت الناس وكادت تطيح بسلسلة الرتب والرواتب. ركبت أرقاما وافتعلت زيادات إفتراضية، وأوهمت المواطنين بتكاليف مالية يدفعونها في يومياتهم ومعيشتهم وموادهم الاستهلاكية.

mtv

كل القوى السياسية التي اجتمعت قياداتها على وجه السرعة، لدرس سبل التعاطي مع عقدة السلسلة، أجمعت على وجود رابط قوي بين تعقيداتها وقانون الانتخاب، لكن المحير في الأمر ان الكل يدعي على مجهول.

NTV

أما ضرائيبا فإن الأمين العام ل"حزب الله" رصد أيضا ما عد شائعات وأكاذيب، معتبرا أن الشعبوية في هذا الملف لا تنفع، وقال إننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور واستخدام هذا الملف كتصفية للحسابات السياسية، كاشفا عن اجتماع ستتمثل فيه كل الكتل والحزب ضمنها، لتقديم البدائل من ضرائب الفقراء.

المستقبل

من هنا ولدت حكومة استعادة الثقة برئاسة سعد الحريري، من الأزمات الكبيرة، وهي التي تحاول التصدي لهذه الملفات الكبيرة، ملفات حيدتها حكومات كثيرة خوفا من تداعياتها الشعبية، جاء الرئيس الحريري وقرر أن يضع أصابعه على الجروح، علها تندمل أو تكاد.

OTV

استحوذ الاشتباك السوري- الاسرائيلي الأول من نوعه منذ العام 2013، على التحليلات والتفسيرات، واحتل الشاشات العربية والفضائيات الدولية من البارحة إلى اليوم.

LBC

رحلت الموازنة والسلسلة وايراداتها إلى لجنة نيابية تضم مختلف الكتل، وعلمت الـlbci انها ستعمل على اعادة تشريح الإنفاق والضرائب والايرادات والاصلاحات، وصولا إلى تفاهم شامل واتفاق يمهد لجلسة نيابية عامة تقر السلسلة والموازنة. وفي هذا الاطار، قال الرئيس السنيورة للـlbci إن عدم إقرار السلسلة سيؤدي إلى مشكلة كبيرة. ولكنه انتقد ما ورد في المشروع من ضرائب باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا ان الاصلاحات الواردة فيها غير كافية.

الميادين

اشتباكات عنيفة في الساحل الأيمن للموصل.

الجزيرة

دي ميستورا يلتقي رياض حجاب بالرياض للإعداد لجنيف 5.

العربية

بابا الفاتيكان يزور مصر في إبريل ويلتقي شيخ الأزهر.