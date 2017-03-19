الديار/ دوللي بشعلاني

اختار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تبدأ الزيارة الأولى الى قارة أوروبا من الفاتيكان، لينال البركة أولاً من قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، ولينطلق من بعدها مسلّحاً بهذه البركة نحو الدول الأوروبية الأخرى، ناقلاً الصورة الحقيقية عن هذا البلد الشرق- أوسطي الذي يُمثّل النموذج الفريد عن العيش المشترك في المنطقة، وحاملاً معه هموم لبنان واللبنانيين من تداعيات أزمات دول الجوار عليه.

المستقبل/ ثريا شاهين

تستضيف وزارة الخارجية الأميركية في الثاني والعشرين من آذار الجاري، أي يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً دولياً حول مكافحة الإرهاب دعا إليه وزير الخارجية ركس تيليرسون كل الدول المنضوية تحت التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي ٦٨ دولة من بينها لبنان، وينعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية. وسيشارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثلاً لبنان، وسيناقش المؤتمر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وسيعاد التأكيد والدعم الأميركي والدولي الكامل للتحالف ومهمته وسيصار إلى تقييم النتائج التي حققها التحالف في ظل تراجع قوة "داعش" في كل من سوريا والعراق، حيث تنصبّ عمليات التحالف العسكرية.