صدى البلد 13/3/2017

هذا هو سر وجه الموناليزا الساحر!

خلص العلماء من جامعة فرايبورغ الى أن البسمة في لوحة موناليزا الشهيرة تشير إلى ان المرأة التي يصورها العمل "فرحة"، وذلك بعد تحليل موقف عينة من الأشخاص من هذا التعبير الوارد في اللوحة. وقدم الباحثون لاثني عشر مشاركاً سلسلة صور بالأبيض والأسود تمثل بسمة موناليزا مع تعديلات طفيفة على مستوى انحناء الشفتين. وتم منحهم صوراً عدة بشكل مبعثر وتم عرض هذه الصور ثلاثين مرة متتالية. وقال المتخصص في علوم الأعصاب يورغن كورنماير فوجئنا بدرجة كبيرة لأن المشاركين كانوا ينظرون إلى اللوحة الأصلية على أنها تظهر امرأة سعيدة في كل الحالات تقريباً. وأقر الباحثون بان دراستهم تتركز حصراً على تصنيف يراوح بين الحزن و الفرح ولم يسكتشفوا مشاعر اخرى يمكن ان تسهم في حل لغز هذه البسمة. وتم إخضاع اللوحة لتحليل عبر برمجية للتعرف على المشاعر. وأخذ نظام المعادلات الحسابية المستخدم في الاعتبار الملامح الرئيسية للوجه من بينها وضعية الشفتين او الخطوط في محيط العين وأقاموا رابطًا مع 6 عواطف رئيسية. وخلصت البرمجية الى ان بسمة موناليزا تعكس 83% من حالات الفرح وفي 9% الاستياء وفي 6% الخوف وفي 2% من حالات الغضب.

13/3/2017

روبوت يقرأ وجه المريض ويقيس حجم ألمه

من جامعة كاليفورنيا قام فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بابتكار تقنية لإكتساب الأطباء المهارة. وهي روبوت يمكنه التعبير بملامح وجهه عن الشعور بالألم. ويستخدم كثير من الأطباء في هذه الآونة روبوتات على شكل مرضى من أجل صقل مهاراتهم في التشخيص والجراحة واكتساب مهارات المهنة المختلفة، حيث أن هذه الروبوتات "يمكنها أن تتنفس وتنزف وتبدي استجابة لطرق العلاج المختلفة". وقام فريق البحث بجمع مقاطع فيديو لتعبيرات الوجه لأشخاص وهم يشعرون بالغضب والقلق والألم والاشمئزاز، واستخدموا برنامج كمبيوتر معين لتحويل هذه التعبيرات إلى سلسلة من حركات الوجه، ثم قاموا بنقل هذه الخاصية إلى وجه روبوت له ملامح بشرية حقيقية وجلد من المطاط يشبه الجلد البشري الطبيعي. ويعتقد الباحثون أن الروبوتات القادرة على التعبير يمكنها أن تساعد الأطباء على التنبؤ بأوجاع المريض بشكل أفضل، حيث أن هذه الروبوتات سوف تكون مفيدة لطلاب الطب الذين يدرسون كيفية تقييم الأمراض البدنية وقراءة تعبيرات الوجه.

16/3/2017

إكتشاف ميزة إضافية للشاي الأخضر

وجد العلماء من جامعتي غلاسكو وستراثكلايد إن الشاي الأخضر يحتوي على مادة تساعد في علاج نوعين من سرطان الجلد، تسمى EGCG. وقام العلماء بعمل تجربة في المختبر، حيث وضعوا المادة بشكل مباشر على الورم السرطاني، ونتيجة لذلك اختفى ما لا يقل عن ثلثي الورم، وفي بعض التجارب الاخرى اختفى الورم تماماً. ويعتقد الباحثون أن المواد الموجودة في الشاي الأخضر قادرة على التعامل مع سرطان الجلد، والخلايا السرطانية التي تتشكل على الشامات، وسرطان الخلايا الحوشفية الذي يؤدي إلى ظهور قشور على الجلد.

المستقبل 15/3/2017

بطاطا من المريخ

أظهرت تجربة أجريت في البيرو أن الحصول على بطاطا منتجة في المريخ قد يصبح ممكناً نظراً الى أن الورقة الخاصة بهذه النبتة يمكن أن تنبت في ظروف للغلاف الجوي شبيهة هناك. واعتبر الاخصائي البيروفي في علوم الأحياء الفلكية المتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) خوليو فالديفيا أنه إذا استطاعت الدرنات تحمل الظروف القصوى التي تتعرض إليها فمن الممكن ان تنبت على المريخ. وقد استخرج التراب الذي نمت فيه هذه النبتة بالاستعانة بأسمدة من صحراء في جنوب البيرو حيث التربة شبيهة بتلك الموجودة في المريخ.

وتزرع البطاطا بكثرة في البيرو وهي تنمو حتى على علو 400 متر. ومن المقرر أن تستمر هذه التجربة للمركز الدولي للبطاطا حتى خمس سنوات. ويشبه المشهد في هذه المنطقة ذاك السائد على الكوكب الأحمر مع تضاريسه وتشكيلاته الصخرية، ما يخولها استقبال قاعدة للبحوث الخاصة بالمريخ مع العناصر عينها والإشعاعات ونوعية التربة نفسها الموجودة على المريخ.

الحياة 15/3/2017

الفيتامين "ب" يقي من آثار تلوث الهواء

خلصت دراسة علمية الى ان الفيتامين "ب" يمكن ان يوفر بعض من آثار تلوث الهواء. ووجد باحثون في الولايات المتحدة ان الجرعات العالمية من هذا المكمل الغذائي قد تعوض تماماً الأضرار الناجمة عن الجسيمات الدقيقة جداً الموجودة في الملوثات. ويمكن لشظايا "بي ام 2.5" التي يصل حجمها الى واحد على ثلاثين من حجم شعرة الانسان، ان تستقر في اعماق رئة الانسان وتؤثر في صحة الرئة والقلب. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش اكثر من 90% من سكان العالم في مناطق يتجاوز فيها تلوث الهواء معايير السلامة.

الشرق الاوسط 16/3/2017

العناكب تأكل أكثر من البشر

نشرت مجلة "ذي سانيس اوف نايتشر" دراسة تفيد بان اليشر في جميع أنحاء العالم يأكلون نحو 400 مليون طن من اللحوم والأسماك سنوياً، بينما تلتهم جميع عناكب العالم سنوياً كمية من الحشرات تتراوح بين 400 و 800 مليون طن. وحسب الباحثين فان حيتان العالم تلتهم ما بين 280و 500 مليون طن من الغذاء. كما تأكل طبيعة البحر نحو 70 مليون طن من الأسماك و ما يعرف بثمار البحر. وأكد الباحثون ان العناكب مهمة في الطبيعة كفرائس ايضاً حيث تتغذى 8.000 إلى 10.000 حيوان مفترس وطفيليات على العناكب فقط. كما أن هذه الاخيرة تعد جزء مهم ايضاً على قائمة غذاء نحو 3000 إلى 5000 نوع من الطبيعة.

الجمهورية 15/3/2017

قراءة الإشارات التي يولدها دماغ البشر.

توصل علماء الى نوع معين من الكمبيوترات يمكنه قراءة أفكار بعض الأشخاص بشكل فوري، عبر برنامج جديد يترجم الأفكار بشكل سريع عن طريق استقبال الإشارات الإلكترونية من الدماغ. وكانت أبرز العوائق التي واجهت العلماء لتحقيق هذا الهدف تتمثل بإيجاد كمبيوتر يستطيع القيام بالمعالجة خلال أجزاء من الثانية. وكان العلماء قد استطاعوا حلّ هذه المعضلة عن طريق انتشار نظامين. واحد لاستغلال هذه الإشارات والآخر يقوم بمعالجتها. ويفكر العلماء في استغلال هذه النتائج بشكل مستقبلي، حيث يتم إنشاء تطبيقات خاصة لها بحيث تستطيع مساعدة بعض الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مثل المشلولين.

يذكر أن أبرز النقاط المعقدة التي واجهت العلماء هي قيام الخلايا العصبية بإرسال إشارات مختلفة عندما كان الأشخاص ينظرون الى مشاهد عديدة.

17/3/2017

5 خطوات ضرورية للوقاية من النوبات القلبية

يُقدّر أنّ 735 ألف أميركي يتعرّضون لنوبات قلبية سنوياً، وواحداًمن كل 4 أميركيين يموت كل عام بسبب الأمراض المتعلّقة بالقلب. هذا الرقم الذي يدعو للقلق دفع أخيراً خبراء الصحّة إلى تحديد 5 تعديلات على نمط الحياة يمكن القيام بها اليوم للمساعدة على الوقاية من نوبة القلب لاحقاً:

1- النوم الكافي من دون المبالغة:

إستناداً إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC )، ثلث البالغين الأميركيين لا يحصلون على ساعات جيدة من النوم. ويمكن لقّلة النوم المزمنة أن تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، من بينها أمراض القلب اذ يستجيب الجسم لهذه الحالة من خلال رفع مستويات هرمونات التوتر، ما يزيد معدلات الضغط والسكر في الدم، في مقابل خفض الكولسترول الجيد (HDL).

2- الإلتزام برياضة صحيحة:

وجدت دراسات أجريت عام 2016 أنّ المجهود البدني الشديد والغضب الإنفعالي قد يحفّزان النوبة القلبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين سبق أن عانوا هذه المشكلة. فلصحّة قلب وأوعية دموية مثالية، تنصح جمعية القلب الأميركية بممارسة رياضة معتدلة إلى شديدة الكثافة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل، أو 75 دقيقة أسبوعياً من نشاط الأيروبيك.

3- الشوكولا الأسود:

في الواقع، يحتوي الشوكولا جرعة عالية من مغذيات الفلافونويد النباتية الموجودة طبيعياً في الخضار والفاكهة والتي تملك قوة جبارة مضادة للأكسدة. لفت الخبراء إلى أن هذه المواد تساعد على خفض معدل الضغط، وتحسن تدفق الدم إلى القلب والدماغ، وتقلص خطر التعرض لتجلّط الدم.

4- تجنب الوجبات المتأخرة

توصلت دراسة أخيرة إلى أن تناول العشاء خلال ساعتين من الخلود إلى الفراش قد يرفع معدل الضغط ليلاً، وبالتالي خطر النوبة القلبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يشكون أساساً من الضغط المسائي المرتفع.

5- إستباق الفحوص السنوية

الاختبارات السنوية أساسية لقلوب الجميع. أهم شيء يجب أن يدركه كل شخص هو أن غالبية المرضى لا بعانون أي عارض حتى عندما يبلغ خطر النوبة القلبية ذروته. الخبر الجيد أن هناك قواعد استباقية يمكن القيام بها بين الفحوص السنوية حفاظاً على قلب صحي، كالتحدث إلى طبيب عن إمكانية البدء بتناول الأسبيرين، ومراقبة معدل ضغط الدم بانتظام.

17/3/2017

لا تهملوا الدوار في منتصف العمر

وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعتقد العلماء أن الإنخفاض المفاجىء في ضغط الدم يسبب غالباً ضرراً دائماً في الدماغ، ويزيد من مخاطر الخرف. ووجدت الدراسة، التي أجريت على 11 ألف شخص في منتصف العمر، أن الذين عانوا من هذه المشكلة المعروفة بهبوط ضغط الدم، أو "الدوار عند الوقوف"، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق بمعدل 40 في المئة. وأوضح رئيس فريق البحث من مدرسة جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية، أنه "تم تتبع الأشخاص الذين يعانون انخفاض ضغط الدم في منتصف العمر على مدى السنوات ال20 المقبلة لهم، وتبين أن 40 في المئة منهم أكثر عرضة لتطوير الخرف من أولئك الذين لم يتعرضوا لهذه المشكلة". وأضاف أنهم "عرضة أيضاً للتدهور المعرفي في الاختبارات بمعدل 15 في المئة"، لافتاً إلى أن "انخفاض ضغط الدم يرتبط مباشرة بالخرف أو يرمز إلى بعض الأمراض الكامنة الأخرى". يُذكر أن أي شخص يستطيع خفض خطر إصابته بالخرف، بما في ذلك الذي يشكو من انخفاض ضغط الدم، من خلال التوقف عن التدخين، والتقيد بنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.