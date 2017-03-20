النهار/ نبيل بو منصف

كتب عن مشهدين المختارة ووسط بيروت بالأمس، معتبراً أن مشهدية المختارة تشير إلى أن الألوف المؤلفة من أبناء الموحدين الدروز ترفض تحديد الاتجاهات السياسية المفصلية المصيرية لهم، في حين أن مشهدية وسط بيروت بدت بمثابة ثورة اجتماعية عشية الانتخابات الهائمة مع طبقة سياسية مرتبكة، محذراً من الخطأ في الحسابات. ورأى أن لبنان بلد يحبل بالخطر وبنفاذ الصبر وانهيار الضوابط.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن الاستحقاقات الاجتماعية هي أول تحد للعهد، معتبرة أن نجاح اللبنانيين في إرباك الطبقة السياسية في موضوع الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب يمكن أن يشكل نموذجاً يسهل اعتماده إذا استمر السعي إلى تقسيمات انتخابية لا تخدم سوى الطبقة السياسية ولا تشمل إتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للتعبير عن رأيهم واختيار ممثليهم بحرية.

الديار/ هيام عيد

تساءلت عما إذا سيخفي سيناريو تفجير لغم سلسلة الرتب والرواتب وإقرار الموازنة مع سلة ضريبية مخططاً لاستهداف العهد أو تطيير الاستحقاق الانتخابي؟ ونقلت عن مصادرها قولها إن الوصول إلى طريق مسدود على مستوى الموازنة والسلسلة سيرتد بقوة على الأجندة الموضوعية للمرحلة الراهنة والعهد الحالي، والتي تضع في أولوياتها إنجاز انتخابات نيابية وفق قانون جديد وإطلاق ورشة إصلاحات مع إقرار الموازنة العامة.

المستقبل/ وسام سعادة

رأى أن من يرفض التفاوض الاجتماعي في المسألة الضريبية وعموم القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، هو نفسه، أو ليس بعيداً عنه من يرفض أو يعطل التداول بروح ديموقراطية بناءة وإيجابية في مسألة القانون الانتخابي.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن الحكومة على أبواب ورشة مثلثة الأضلاع، السلسلة والموازنة وقانون الانتخابات، لا ضلع قبل الآخر بل متزامن وهكذا يتمكن العهد من تجاوز القطوع الأول والأخطر. وقال لأن هذه الورشة ستنطلق غداً فإن التحركات الشعبية وما رافقها يمكن القول عنها أنها أصبحت غير ذي جدوى لأن ما طرح من ضرائب سيعاد النظر به وستكون كل الملفات أمام مقاربة جديدة فيها من الجدية والإحساس مع المواطن وأكثر صرامة مع وقف الهدر وإلا على الدنيا السلام.

اللواء/ صلاح سلام

رأى أنه في ظل غياب التخطيط وانتفاء الرؤيا والمشروع الواضح لإطلاق ورشة النهوض الاقتصادي مع بدء العهد الجديد بعد سنوات الشغور الرئاسي العجاف. استهل أهل الحكم مد الأيدي على جيوب المغلوب على أمرهم. وقال عوض البحث عن خطط وبرامج لتكبير حجم الاقتصاد الوطني وزيادة مداخيل الخزينة بعد تنشيط القطاعات المنتجة، بما فيها السياحية والخدماتية، عمدت السلطة إلى إجراءات تكبل الحركة الاقتصادية، ولا تأخذ بمبادئ التحفيز للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.

الحياة / محمد شقير

أكد أن لا نية لحشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دعوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ. وأشار إلى محاولة أخيرة لإنقاذ قانون الانتخاب لأن الفراغ يمهد لانهيار الدولة، وقال إن الأوساط السياسية تترقب المحاولات الجارية لتزخيم اجتماعات لجنة الانتخابات الرباعية.