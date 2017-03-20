THE WASHINGTON POST

تيلرسون يقول أن "كل الخيارات مفتوحة" عندما يتعلق الأمر بكوريا الشمالية

تحدت إدارة ترامب الصين لبذل المزيد من الجهود لتجنب دخول كوريا الشمالية في دوامة نووية، بينما صرّح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لتجنّب أي هجوم من كوريا الشمالية. وصرّح تيلرسون في سيول أن "كل الخيارات متاحة"، حيث شدّد على التزام الولايات المتحدة بالحلفاء الآسيويين الذين تهددهم كوريا الشمالية. يُذكر أن العقوبات والتدخلات الديبلوماسية قد فشلت في إقناع كوريا الشمالية بوضع حد لبرنامجها النووي وأن آلاف العناصر من الجيش الأميركي منتشرون في نطاق أي هجوم بيولوجي أو كيميائي محتمل لكوريا الشمالية.

روسيا اليوم

العبادي: القوات التي تقاتل داعش على الأرض عراقية

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد 19 مارس/آذار، تأكيده على أن القوات التي تقاتل عناصر تنظيم "داعش" على الأرض هي العراقية فقط. وقال العبادي في كلمة له قبل توجهه إلى واشنطن: "هناك من يقومون بالترويج كذباً لوجود جنود أجانب يقاتلون على الأراضي العراقية"... "القوات التي تقاتل عصابات تنظيم داعش الإرهابية على الأرض هي العراقية فقط". وأضاف العبادي: "العراقيون تمكنوا من القضاء على عصابات تنظيم داعش الإرهابية خلال عامين أو أقل... الجميع راهن على أن داعش لا يمكن القضاء عليه في فترة قصيرة"... "انتصارات القوات الأمنية في معارك تحرير المناطق من سيطرة إرهابيي داعش، أسقطت زيف ادعاء بعض الجهات بشأن إدامة المعركة لثلاثين عاماً قادمة".. "النجاح العسكري للجيش عزز مكانة العراق الدولية". جدير بالذكر، أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، في وقت سابق، عن توجه الأخير إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسيلتقي العبادي خلال زيارته إضافة إلى الرئيس الأمريكي، بمجموعة من المسؤولين في الإدارة الأمريكية منهم نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية، فضلاً عن لقاءات مع أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، إضافة إلى حضوره اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".