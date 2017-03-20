الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري للمتظاهرين: سننهي الفساد ونوقف الهدر ونكمل المسيرة معكم

توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى ساحة رياض الصلح حيث خاطب المتظاهرين المحتشدين في الساحة بالقول: "نحن هنا وعدناكم أن نكون واضحين معكم، وإن شاء الله سترون أن هذه الحكومة مع فخامة الرئيس سوف تكون دائماً إلى جانبكم وإلى جانب الناس ووجع الناس".

وكالة أنباء الإمارات - وام

نائب رئيس الدولة يوجه بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة "مشروع المريخ 2117 "

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة "مشروع المريخ 2117". كما وجه سموه المركز بالبدء في وضع "خطة أجيال" لمدة 100 عام تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجال علوم الفضاء والأبحاث والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المتقدمة في مجال النقل الفضائي على أن يتم أيضاً وضع خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة تشمل كافة الجوانب التقنية والفنية واللوجستية للمشروع.. وذلك بموازاة خطة إعلامية تواكب برنامج تنفيذ المشروع وتتابعه وتنقله للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والذي أبدى اهتماماً كبيراً بالمشروع منذ إعلانه.

وكالة الأنباء القطرية

السعودية تعلن إحباط محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة ومخدرات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحباط محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة ومخدرات من اليمن، والقبض على 30 مهرباً خلال الأسبوع الماضي ومقتل ثلاثة آخرين.

وكالة فرنس برس

شي جينبينغ وريكس تيلرسون يؤكدان استعدادهما للعمل من أجل تقارب بين بلديهما

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال محادثات الأحد العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين التي شابتها مؤخراً خلافات بشأن التجارة وكوريا الشمالية التي قامت الاحد بتجربة جديدة لمحرك صواريخ.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: محادثات صينية - أميركية للتحضير للاجتماع بين رئيسي البلدين

قال وانغ يي وزير الخارجية الصيني خلال لقائه مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون السبت إن البلدين يجريان اتصالات وثيقة للتحضير للاجتماع بين رئيسي البلدين وتبادلات على مستويات أخرى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي: لا تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي ديفين نونز، الأحد، إن استعراض الوثائق التي تسلمتها وزارة العدل الأميركية، الجمعة الماضية، يشير لعدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.