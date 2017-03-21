الجزيرة - السعودية

المملكة تحرص على أن تقدم نموذجاً يحتذى في حماية الحقوق والحريات المشروعة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن المملكة العربية السعودية تحرص على أن تقدم نموذجاً يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة، وتحقيق الرفاه والتنمية الشاملة للمجتمع، بما يتوافق مع القيم الإسلامية، ويحافظ على الأمن المجتمعي والتآلف بين أفراده، ويعزز التمسك بدينه، والثقة والوئام بين المواطن والمسؤول.

المدينة - السعودية

أمير القصيم يدعو لتوظيف "التواصل" للدفاع عن الوطن

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفل جائزة إبراهيم بن علي العبودي للتفوق العلمي، الذي تنظمه إدارة التعليم بمحافظة المذنب، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

الاتحاد - الإمارات

بمكرمة من محمد بن راشد.. ترقية 321 عسكرياً ومدنياً في "دفاع مدني دبي"

بمكرمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم ترقية 321 من ضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين العاملين في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

البيان - الإمارات

محمد بن زايد يثمن دعم رجال الأعمال لصندوق الوطن

ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تبرع رجال الأعمال وأصحاب الشركات لصندوق الوطن.. مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة زاخرة بنماذج وفية ومخلصة من أمثالهم يتحلون بحس المسؤولية الوطنية.

الأهرام - مصر

الرئيس يستعرض مشروع قانون التأمين الصحي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان‪. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الصحة قدم تقريراً مبدئياً عن تطور الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا لنزلات معوية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث عرض الوزير الإجراءات الصحية والوقائية التي تم اتخاذها والفحوصات الطبية التى تقوم بها الوزارة من أجل الوقوف على سبب الإصابة، مؤكداً حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية للمصابين بمستشفياتها والمتابعة الدورية والمكثفة لحالاتهم.