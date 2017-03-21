THE TELEGRAPH

70 نائباً يحذرون من أنّ شبكة "بي بي سي" الإخبارية تخاطر بتقويض مشروع "بريكزيت" والتسبب بأضرار للمملكة المتحدة بسبب التغطية المتشائمة والمشوّهة

أطلق 70 نائباً في برلمان المملكة المتحدة تحذيراً قالوا فيه، إنّ شبكة "بي بي سي" الإخبارية تخاطر بتقويض سمعة المملكة بسبب تغظيتها المشوّهة والمتشائمة لمشروع "بريكزيت"، بعد تصويرها المملكة المتحدة على أنّها دولة مصابة برهاب كراهية الأجانب. وقال النواب السبعون إنّ الشبكة الإخبارية لا تنشر أي أخبار حول الفوائد الاقتصادية لمشروع "بريكزيت". وأضاف نواب حزب المحافظين بأنّه فيما كانت التغطية موضوعية قبل الاستفتاء على مشروع "بريكزيت"، فقد أصبحت الشبكة بعد صدور النتائج منحازة إلى جانب المشروع المناهض لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، وجاءت هذه التحذيرات فيما يُتوقع أن تطلق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي البند الخمسين من "بريكزيت" يوم الأربعاء المقبل، ما يعني أنّ المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار.

روسيا اليوم

"أوبك" تميل لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قالت مصادر في "أوبك" إنّ منتجي النفط الأعضاء بالمنظمة يفضلون على نحو متزايد، تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام إلى ما بعد يونيو/حزيران لإعادة التوازن إلى السوق، المتخمة بالمعروض. وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على تقليص إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مطلع يناير/كانون الثاني وذلك لمدة 6 أشهر، في أول خفض لها في ثماني سنوات. واتفقت روسيا ومنتجون آخرون من خارج "أوبك" على التقليص بنصف ذلك القدر. ورفع الاتفاق أسعار النفط، لكن المخزونات بالدول الصناعية ترتفع، في حين شجعت زيادة الأسعار الشركات الأميركية على استئناف أنشطتها. ويعتقد عدد متزايد من مسؤولي "أوبك" أن خفض المخزونات قد يستغرق أكثر من ستة أشهر.