الوكالة الوطنية للإعلام

بري بحث مع الحريري في الاستحقاق الانتخابي والسلسلة

استقبل رئيس مجلس النواب، في عين التينة رئيس الحكومة سعد الحريري وتناول الحديث الاستحقاق الانتخابي وقانون الانتخابات والأوضاع السياسية والمعيشية بما في ذلك ايضاً سلسلة الرتب والرواتب.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس خميس تناقش المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك

ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الجمارك. واستعرض المجتمعون بنود مشروع القانون الجديد وتفصيلاته حيث تم التأكيد على ضرورة أن تخلص المناقشات إلى وضع قانون عصري متطور للجمارك يتوافق مع الواقع الحالي ويوازي مثيلاته في الدول المتطورة ويحقق انسيابية عمل الجمارك وينظم عمل الضابطة الجمركية داخل المدن وعبر المنافذ الحدودية وينظم عملية نقل البضائع والمنتجات.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يزور الشركة الأردنية لتصميم الأسلحة الخفيفة

زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، الشركة الأردنية لتصميم الأسلحة الخفيفة، إحدى شركات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي".

وكالة أنباء رويترز

روسيا تنفي خططاً لإقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن روسيا لا تعتزم إقامة قواعد عسكرية جديدة في سوريا وذلك بعدما ذكرت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أنها أبرمت اتفاقاً مع موسكو لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في شمال غرب سوريا.