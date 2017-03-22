الشرق الأوسط 15/3/2017

اليوم... لا شىء يعوق الفيدرالي الأميركي عن رفع الفائدة

حيث بدأ البنك المركزي أمس الثلاثاء إجتماعا يستمر ليومين، سبقه الإعلان عن "إمكانية" رفع الفائدة الأساسية في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم نموًا. وستكون أي زيادة في معدل التمويل الفيدرالي الحكومي "أكبر" مما كان متوقعًا في بداية العام، إذ قرر البنك المركزي التحرك مدفوعًا بزيادة فرص العمل والتضخم. ويأتي تحرك الإحتياطي الفيدرالي في وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترمب الأسس لسياسات إقتصادية توسعية، بعدما تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى نمو سنوي بنسبة قدرها 4 في المائة عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية؛ إلا أن التفاصيل الدقيقة بشأن سياساته لا تزال قليلة. ومع البيانات القوية، يتوقع معظم المحللين والمراقبين الآن زيادة في تكاليف الإقتراض في أعقاب البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة، فأصبح من شبه المؤكد أن نشهد زيادة في أسعار الفائدة. والسؤال الفعلي حاليًا ليس ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة من عدمه، لكنه يدور حول "كم عدد المرات التي ينتوي الفيدرالي رفع الفائدة بها؟". وتدور حاليا النقاشات بين المراقبين حول تأثير معدلات الفائدة المرتفعة للمرة الأولى منذ عام 2007 على الاتجاه الصاعد للاقتصاد الأميركي. وفعليًا، يوجد جيل كامل من المستثمرين الذين اعتادوا على الاستثمارات مع السياسات النقدية "المنخفضة"؛ سواء في الولايات المتحدة أو مع سياسة التيسير الكمي في أوروبا. ومع احتمالات رفع الفائدة بنحو 3 مرات خلال العام الجاري، فمن المرجح أن نرى بعض الخوف والتراجع في أسواق المال العالمية على مدار العام. ولا تزال هناك فرصة من قرار المركزي الأميركي لاستكشاف طريق البنك حول جهود التشديد ومعدلات رفع الفائدة لعامي 2017 و2018، مع احتمال أن تكون توقعات النمو الاقتصادي الأميركي لدى البنك للعام الجاري واضحة بشكل "جلي"، على الرغم من حالة "عدم اليقين" الشديدة المحيطة بالسياسة المالية والإقتصادية الأميركية.

15/3/2017

"تقرير أوبك" يهبط بأسعار النفط... وتصريحات سعودية "تعدل الأوضاع"

هبطت أسعار النفط أمس، بعد ان أظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك"، ان السعودية رفعت إنتاجها في "شباط" الماضي بأكثر من ربع مليون برميل يوميا، لكن الأسعار عادت وصعدت إلى حد ما بعد تصريحات لمصدر على دراية بسياسة الإنتاج السعودي، أوضاع فيها ان زيادة المملكة لم تكن موجهة للسوق العالمية. وتفاعلت السوق مع تصريحات احرى من الكويت، حيث حذر وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق برلمان بلاده امس، من ان الاسعار قد تصل الى 45 دولارا هذا العام مع ارتفاع النفط الصخري. كما قالت أويك التي خفضت الانتاج اكثر مما تعهدت به العام الماضي في تقريرها الشهري ان انتاج النفط الصخري الأميركي وانتاج النتجين من خارج اوبك أخذ في الارتفاع. أضافت اوبك في تقريرها امس ان مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الامدادات، ورفعت توقعاتها للانتاج من خارج المنظمة في 2017 بما يشير الى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض اوبك انتاجها بنحو1.2 مليون برميل يومياً اعتبار من الاول من يناير وهو أول خفض في ثماني سنوات وواقفت روسيا وعشرة منتجين آخرون على خفض انتاجهم بما يصل الى نصف تلك الكمية.

15/3/2017

سؤال الساعة حول العالم: اين ستدرج" أرامكو" اسهمها؟

بالنسبة لبلد مثل اليابان ظلت العلاقة بينه وبين ارامكو السعودية لسنوات طويلة جداً قائمة على شحنات النفط الخام اليه لكن اليابانيين يريدون الآن اكثر من ذلك، انهم يريدون ان يتم تداول جزء من أسهم اوامكو في بورصة طوكيو. وليست اليابان بمفردها هي زبون ارامكو الوحيد الذي يريد ان يحظى بجزء من الاسهم التي تنوي الشركة طرحها في الاكتتاب العام اذ زاد التنافس بين البورصات العالمية للحصول على حصة من أسهم الطرح الذي من المتوقع ان يكون الاكبر على مستوى العالم. الى جانب طوكيو تتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو على الطرح العام الذي من المحتمل ان تجمع منه المملكة ما يصل الى مائة مليار دولار وستظل السوق السعودية هي السوق الرئيسية للطرح ، لكن فيما يتعلق بالاسواق الدولية الاخرى فهناك نيويورك التي لا تزال هي أبرز الاسواق عالمية والتي تتفوق على لندن من ناحية السيول وعدد المؤسسات القادرة على الدخول في الإكتتاب. ويعلق أحد المحللين للشرق الاوسط الذي رفض ذكر اسمه قائلا ان طرح اسهم ارامكو في نيويوك ولندن لن يكون بالامر السهل كباقي الأسواق العالمية حيث ان الاشتراطات كثيرة، فلندن على سبيل المثال تشترط طرح حصة 25 في المائة من الشركة للاكتتاب فيما تنوي ارامكو طرح 5 المائة اما في نيويورك فان القوانين كثيرة جداً هنا.

17/3/2017

بكين تتعهد بالبقاء محركاً مهماً للنمو العالمي و تؤكد قوة نظامها المالي

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، أمس الأربعاء، إن بكين لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة، وحث على إجراء محادثات بين الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة متعهداً بأن تبقى بلاده محركا مهما للنمو العالمي، وسط ما يعاني منه العالم من نمو اقتصادي متباطئ، مؤكداً أن النظام المالي الصيني آمن بشكل عام.

وأكد أن الأداء الاقتصادي الصيني خلال الأعوام الماضية يجب أن يكون كافياً ليوقف تماماً التوقعات بالهبوط الحاد، موضحاً أنه بدلا من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية كبيرة، قامت الصين بإصلاح مناهج السيطرة الكلية، وترقية الأنماط الصناعية والاستهلاكية، وعززت مصادر النمو الجديدة للمحافظة على الأداء الاقتصادي في حدود مناسبة.

وقال لي إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية تكفي لتغطية الواردات ومدفوعات الديون الخارجية، مضيفاً أن الاستخدام الطبيعي للنقد الأجنبي من جانب الشركات والأفراد سيكون مكفولًا...مؤكداً أيضا أن اليوان سيظل مستقراً بشكل أساسي.

من جهة أخرى، أكد لي أن تطوير التعاون التجاري بين روسيا والصين له تأثير إيجابي على الوضع في العالم كله، والعلاقة بين البلدين لديها إمكانات كبيرة.

وأضاف أنه "بالنسبة للشهرين الأولين من هذا العام، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين بلدينا بشكل كبير، إمكانياتنا التجارية كبيرة، والتكامل بين اقتصادينا عالٍ...ووفقا للإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين بين يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.8 في المائة، إلى 11.58 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

20/3/2017

رئيس أرامكو: السعودية نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الإقتصادية

أكد المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية في الصين لعام 2017، الذي عقد في العاصمة بكين، أن تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والصين، يمكن أن يصل إلى آفاق أبعد من خلال مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة التي تشمل التعاون في مجال الطاقة، ونقل المعرفة والتقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والقائمة على الإبتكار. وأبرز الناصر ثلاثة محاور يمكن أن يشفر عنها هذا التعاون وتستفيد منها الشركات العاملة في مجموعة كبيرة ومختلفة من الصناعات. ويتعلق المحور الأول بتحسين التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وأما المحور الثاني، فهو يتسق في الواقع مع الالتزام تجاه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وفي هذا المضمار، قد تكون الفرص المتعلقة بمعالجة الهيدروجين واستخلاص واستخدام وتخزين الكربون عناصر تسهم في إحداث تغييرات هائلة في كل من المملكة والصين. وأوضح الناصر أنه على الرغم من أن معظم الهيدروجين لا يزال يستخلص من الغاز حالياً، فمن الممكن العمل على زيادة معدلات استخلاصه من النفط والفحم، أما المحور الثالث فيتركز حول استخدامات النفط التي "لا تتضمن الحرق" لتحويله إلى مجموعة متنوعة من المواد الجديدة.

21/3/2017

الفقر والغنى ينموان في ألمانيا

مع دخول عصر العولمة ورفع الحواجز الاقتصادية ما بين البلدان الغنية يشهد العالم تناقضات غير عادية منها زيادة حجم ثروات الأغنياء وفقر الفقراء أيضاً، وهذا ينطبق على ألمانيا الغنية التي تعتمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية النظام الاقتصادي القائم على حرية السوق والتكافل الاجتماعي. ويرفض النظام الاقتصادي الألماني الشكل الرأسمالي المطلق كما يرفض الاشتراكية الثورية. في ثمانينات القرن الماضي كانت ألمانيا تكاد تعرف الفقر وظاهرة الساكنين في الأنفاق أو البيوت المتخصصة للمتشردين، واليوم أصبحت صورهم جزءاً من معالم المدن الكبيرة مثل هامبورغ وفرانكفورت. ولقد حذرت جمعيات اجتماعية كثيرة من عواقب عدم معالجة تفاقم الفقر والعوز، فنسبته ارتفعت عام 2015 إلى 15.7 في المائة. وتعريف الفقر في ألمانيا هو أن يكون دخل الشخص أقل من 11.53 يورو يومياً، مع العلم أنه طرأ في السنوات الثلاثة الماضية ارتفاع على أسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والماء والمواصلات وبدل الإيجارات بنسب متفاوتة. وأكثر الفئات تهديداً هم المصابون بأمراض مستعصية على العلاج، والمتقاعدون، والأمهات مع أطفال دون عائل، والمدمنون على المخدرات والخمر، العاطلون عن العمل، ومن سُرِّحوا لأسباب مختلفة. والولايات الألمانية الأكثر معانات من الفقر هي برلين، ونسبة الفقر تصل إلى 21.4 في المائة، وبريمن 24.6 في المائة. بينما ظلت ولاية بافاريا محافظة على مستوى معيشة المواطن عند مستوى مرتفع بعض الشيء. ويشير تقرير لمنظمة "أوكس فام" الدولية إلى أن الهوة في ألمانيا الصناعية الغنية بين الأغنياء والفقراء تتسع باستمرار بدل من أن تضيق، رغم قوة اقتصادها. فالأمر لا ينعكس سلباً فقط على تماسك المجتمع بل وعلى قوة ألمانيا الاقتصادية أيضاً، وبالتالي فإن له انعكاساً قوياً على الأحوال المعيشية التي لم يعد بالإمكان إخفاء مدى تضررها. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصلئيات الإتحادي، كان أغنى عشرة في المائة من العوائل الألمانية يملكون عام 2013، 51.9 في المائة من صافي الأصول. ويتربع أغنياء ألمانيا على قائمة أغنياء العالم التي تنشرها مجلة "فوربس" الأميركية، كما الحال مع أغنياء الولايات المتحدة بل يفضلون البقاء في الظل، لذا لا يعرف بهم كثيرون. ومعظم هؤلاء الأغنياء يستوردون أو يصنعون بضائعهم في بلدان نامية. ولأن هذه المصانع التي يملكها أشخاص تشغل نسبة 60 في المائة من العاملين والمستخدمين في ألمانيا اتهمت نقابات عمالية الحكومة بالخضوع لتأثيرهم عند اتخاذ قرارات تتعلق بسوق العمل.

22/3/2017

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أن ألعاب الأطفال هي الأكثر خطورة على الصحة من بين السلع الأخرى في الأسواق الأوروبية، وقالت المفوضية إن نصف هذه الألعاب تأتي من الصين. ويوفر نظام التحذير الأوروبي الفرصة لتبادل المعلومات والبلاغات بين 31 دولة أوروبية، فيما يتعلق بالسلع التي جرى العثور عليها، وتشكل خطرا على الصحة. وقالت المفوضية إن البلاغات حول هذا الموضوع بلغت 2044 بلاغا في عام 2016، وهو يعتبر الرقم الأقل في هذا الصدد في السنوات الخمس الأخيرة، أما عدد البلاغات عن ردود الأفعال لمواجهة خطر المنجات والسلع في الأسواق الأوروبية فقد بلغ ما يقرب من 4 آلاف تحرك، ومنها تحركات تشمل استعادة المنتجات الضارة وسحبها من الأسواق. واحتلت ألمانيا قمة قائمة الدول التي تلقت بلاغات تحذيرية في هذا الصدد، وصلت إلى 319 بلاغا، واختتم التقرير الأوروبي بالإشارة إلى استمرار المشاكل فيما يتعلق ببعض المواقع فيما يتعلق ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع المنتجات والسلع المختلف عبر الإنترنت.

الحياة 16/3/2017

هل آن أوان رفع الفوائد عالمياً؟

ترى الإدارة الأميركية الجديدة أن موعد بدء رفع أسعار الفوائد أزف فعلاً، بعد تحسن أوضاع سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة إلى 4.8 فب المئة من إجمالي قوة العمل الأميركية. ولا شك في أن الإدارة الديموقراطية السابقة تركت أوضاعاً إقتصادية جيدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ تحسنت قدرة مؤسسات الأعمال على التشغيل، كما ان هناك تحسناً ملحوظاً في ثقة المستهلكين بما رفع الطلب على السلع والخدمات ورفع مستوى التضخم إلى إثنين في المئة، كما يأمل المسؤولين في مجلس الاحتياط الفدرالي.

لكن هناك مؤشرات لزيادة النفقات، بعدما أشار ترامب إلى نيته زيادة الإنفاق العسكري وتخصيص أموال كبيرة لتحديث البنية التحتية.

مهما يكن من أمر، فإن مسألة حفز الاقتصاد ليست مساحة كما كانت في بداية عهد أوباما، أصبح هاجس مواجهة التضخم أكثر أهمية. وعبرت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي جانيت يالين عن إمكانات رفع سعر الحسم تدريجياً خلال هذا العام. وقرر المجلس رفع سعر الحسم تدريجياً خلال هذا العام . وقرر المجلس رفع سعر الحسم إلى 1.25 في المئة في إجتماع اللجنة المختصة نهاية كانون الثاني الماضي. التساؤل الآن إلى أي مستوى سيُرفع هذا السعر خلال العام الجاري؟ ربما سيتفاعل مجلس الاحتياط الفيديرالي مع الوقائع الاقتصادية وتطورات السياسات المالية التي ستتبناها الإدارة السياسية الجديدة. لذلك ليس من الحصافة التوقع بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي سيعمل لرفع سعر الحسم في شكل منتظم خلال الاجتماعات المقبلة.

21/3/2017

النزعة الحمائية لترامب تضعف الدولار

هبط الدولار ليوم التداول الرابع على التوالي أمس، في مقابل سلة من العملات تستخدم لقياس قوته على نطاق اوسع في رد فعل على اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي هيمنت عليه منزعة ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب نحو الحماية التجارية. وتراجع الدولار منذ ان رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي أسعار الفائده الأسبوع الماضية لكنه لم يصل لحد توقع تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي على مدى العامين المقبلين. وبالنسية لأسواق النقدي فان اجتماع مجموعة العشرين كان بمقاية فرصة جديدة لابداء مخاوف في شأن العلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة وقلق البيت الأبيض من إرتفاع قيمة الدولار.