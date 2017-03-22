TL

العيد يأتي كل عام مرة وأرى وجهك في كل مرة عيدي. هذا ما يقوله كل ابن أو ابنة للأم في عيدها، ومن المؤكد أن من فقد أمه يطلب لها الرحمة ويطلب منها الدعاء حيثما هي. وفي عيد الأم ليس الكلام يتعلق بالعاطفة فقط وإنما في السياسة أيضاً فالمطلوب أن تعامل الأم اللبنانية كالأمهات في البلدان المتقدمة. والمطلوب إشراك المرأة في المواقع في الدولة وخارجها، وحتى في الحكومات والبرلمانات. ومن هنا تبدأ حكاية الكوتا النسائية.

المنار

يضيق الوقت كما الخيارات أمام التفاهم على قانون انتخاب جديد.. انقضاء المهل يزيد الضغط، وكذلك إعلان معظم القوى الالتزام بإجراء الانتخابات.

nbn

التواصل قائم لن يستريح لسفر رئيس الحكومة إلى القاهرة في أسابيع حافلة دشنتها جولة الرئيس سعد الحريري أمس من بعبدا إلى عين التينة وتستكمل باجتماعات واتصالات مفتوحة في كل الاتجاهات. بالانتظار لا تغيب العناوين الاستراتجية، وخصوصاً مع استغلال إسرائيل الوقت لاتخاذ إجراءات ضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة للبنان اليها وهو ما نبهت منه كتلة التنمية والتحرير مراراً وتكراراً. الأطماع الإسرائيلية برية في مزارع شبعا وبحرية تستوجب استنفاراً لبنانياً للتصدي لهذه العدوانية الجديدة، خطوات الاحتلال اعتداء علني للسيطرة على النفط والغاز تقدم عليه تل ابيب مستغلة انشغال العرب بخريفهم المفتوح واللبنانيين بتفاصيلهم الداخلية.

mtv

رئيس الحكومة سعد الحريري في مصر، وزير الخارجية جبران باسيل في أميركا، رئيس الجمهورية ميشال عون يستعد للقمة العربية التي ستنعقد في ال29 من الجاري في عمان.

المحطات الثلاث مهمة، فزيارة مصر تشكل أول إطلالة خارجية لرئيس الحكومة، مؤتمر واشنطن ضد داعش قد يشكل مناسبة لتحسين العلاقة مع السعودية وللمطالبة بدعم مادي لمواجهة مشكلة اللاجئين السوريين.

أما القمة العربية في الأدرن فمحطة مهمة ليطل العهد الجديد عربياً ويحصل لبنان على دعم هو في أمس الحاجة اليه.

NTV

ثلاث ليال من طرق المعارضة المسلحة على أبواب دمشق.. في أخطر تهديد للعاصمة التي ظلت نائية عن اشتعال النار منذ سبع سنوات نصرة على فيلق رحمن على مجموعات جاءت من الريف تمكنت من اختراق حصون الشام.. لكنها لم تستقر فيها، أفرغت هذه المجموعات ما لديها من محاولات.. ولم تكن لتخوض غمار دك العواصم لولا تسلحها الأكبر بدعم دول اعتادت اللعب بمصائر المدن لتحصيل المكاسب.

المستقبل

فيما جددت كتلة المستقبل النيابية دعوتها الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحر، رأت كتلة التحرير والتنمية برئاسة الرئيس نبيه بري أن عدم التوصل الى قانون انتخاب جديد هو انتحار.

OTV

هدوء حذر على جبهة السلسلة، وحرارة مفاجئة في خطوط قانون الانتخاب. هكذا يختصر المشهد المحلي اليوم، غداة سلسلة المؤتمرات الصحافية التي عقدت أمس، فارضة توازناً مع الأصوات التي ارتفعت من رياض الصلح الأحد، تحت عنوان رفض الضرائب.

LBC

مارلين ليست استثناء بل هي أيقونة الأم اللبنانية المكافحة، كفاح مارلين هو عينة من كفاح اللبنانيين العاديين الذين ضربتهم مفاعيل الضرائب قبل أن تصبح سارية المفعول، لكن الكفاح الأكبر هو في وضع حد للفساد وللإهدار. وباستئصال هاتين الآفتين يمكن تصويب الوضع الاقتصادي من دون إرهاق المواطنين بالمزيد من الضرائب التي تدفع مرتين مرة للخزينة ومرة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

الميادين

أكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أنّ لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد الذي أعلنه وهو منتصف أيلول المقبل.

الجزيرة

أعلنت الأمم المتحدة أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة أكدا حضورهما الخميس المقبل جنيف لاستئناف مفاوضات السلام التي من المتوقع أن تستمر حتى الأول من نيسان المقبل.

العربية

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدأ جولة جديدة في الرياض تمهيداً للمباحثات السورية.