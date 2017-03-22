النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الكثير من الدول الغربية الداعمة للبنان رحبت بالتعيينات الأمنية التي أصدرتها الحكومة اللبنانية باعتبارها إشارة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، ورأت أن هذه التعيينات ستعزز المحافظة على الاستقرار الداخلي في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وأن لبنان نجح بفضل أجهزته الأمنية في منع تجذر الإرهاب في ربوعه. ولفت نقلاً عن مصادره قولها إنه على الحكومة احتواء الأزمة الناشئة على خلفية الاعتراضات الواسعة على الوضع الاقتصادي وإنه ممنوع حصول تمديد قسري لمجلس النواب.

النهار/ إبرهيم بيرم

رأى أنه للمرة الأولى في لبنان يجرؤ رئيس وزراء على الوقوف وجهاً لوجه أمام جمهور عريض كان على درجة عالية من الاحتقان والاستفزاز ضد إجراءات سلطوية موعودة. ولفت إلى أن الجميع تعامل مع هذه الحكومة على أساس أنها مؤقتة، وأن العهد الجديد كان مضطراً إلى أن يواجه دفعة واحدة أزماته المتراكمة والموروثة وهو أمام تحد كبير ومرغم أن يخوض غمار مواجهة كبرى لا يستطيع معها اللجوء إلى لعبة التأجيل.

الأخبار/ هيام القصيفي

أشارت إلى أنه لا خطوات جدية وجديدة ملموسة يمكن أن تساهم في تقدم العلاقات بين السعودية ولبنان، وقالت: رئاسة الجمهورية في اتجاه يؤكد طي صفحة الخلاف نهائياً، وأضافت ذلك لا يعني أن السعودية ستصعّد مواقفها أو تتجه نحو مواقف سلبية، لكنها حالياً ستكون في موقع المراقب ولن تبادر. ولم تفتح الرياض أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل أقنية التواصل الجدية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن أخطر ما في التوجه الإسرائيلي لقرصنة المنطقة البحرية اللبنانية أنه يأتي في وقت تجلس فيه المنطقة على برميل بارود. وقال إن لبنان يملك قدرة حماية ثروته النفطية والغازية البحرية التي تشكل في ظل الدين العام والأزمة الاقتصادية المتفاقمة آخر شريان أمل لإعادة نهوض لبنان اقتصادياً.

الديار/ هيام عيد

أشارت إلى أن التمديد للمجلس النيابي بات أمراً واقعاً، وأن مدته قد تتجاوز العام الواحد، متوقعة ألا يطول إنجاز القانون الجديد في ضوء الإجماع على رفض الفراغ أو أي خيارات تصعيدية على هذا الصعيد.

المستقبل/ وسام سعادة

رأى أن البلد يفتقد نزعة سياسية محافظة لها رؤياها الحديثة لكن متصالحة مع التصور المحافظ للأمور، مع التنبه إلى أن المؤسسات السياسية تتطور ببطء، وأنها حين تخرب لا يمكن ترميمها إلا بعد جهد جهيد. واعتبر أن في لبنان الكثير من الرجعية والقليل من النزعة المحافظة سياسياً.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن النسبية الكاملة في نظام طائفي يفرض دستوره توزيع المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق، هي تجربة معقدة. فالنظام النسبي نموذجي بوجود أحزاب قوية عابرة للطوائف. ومثل هذه الأحزاب في لبنان أضعف مع الأسف، من الأحزاب الطائفية والمذهبية.

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن مصادر مطلعة في 8 آذار بأن اعتماد قانون انتخابي على أساس لبنان دائرة واحدة لا يستسيغه معظم الأفرقاء. من هنا يتركز البحث على النسبية الكاملة على أساس المحافظات الخمس الكبرى أي تقسيم لبنان إلى خمس دوائر مبدئياً، وأشارت إلى أن اعتماد النسبية في القانون الانتخابي أصبح أمراً محسوماً، أما مسألة المعترضين فيمكن حلها بالتحالفات وبإدخال بعض التعديلات في مسألة تقسيم الدوائر.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن موجات التفاؤل الحالية لا تعني أن قانون الانتخاب بات إنجازه قريباً أو في قبضة اليد. وأوضح أن هناك توجهاً لتوسعة إطار اللجنة الرباعية كونها الخرطوشة الأخيرة بعد سقوط كل الاقتراحات. وأشار إلى أن خشية رئيس مجلس النواب نبيه بري على البلد دفعه للمطالبة بإعطاء الأولوية لإنجاز القانون.