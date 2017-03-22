The Guardian

وزير الداخلية الفرنسي يستقيل بسبب وظائف أسندها إلى ابنتيه خلال العطل المدرسية

أجبِر وزير الداخلية الفرنسي على الاستقالة بعد أن كشف تقرير بأنه وظف ابنتيه المراهقتين كمساعدتين نيابيتين له خلال العطل المدرسية في حدث شكّل ضربة أخرى للنخبة السياسية الحاكمة في فرنسا قبل شهر واحد فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. واستقال الوزير برونو لو رو بعد ساعات على إعلان مكتب المدعي العام المالي بأن الوزير سيخضع لتحقيق أولي، وقد قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استقالته ليعيّن مكانه ماتياس فيكل. واعترف لو رو بأنه دفع أموالاً لابنتيه اللتان تبلغان من العمر حالياً 20 عاماً و23 عاماً وقد وصلت قيمة الأموال إلى 55 ألف يورو من الأموال العامة طوال 7 سنوات امتدت بين 2009 و2016. إلا أن لو رو أصر على أنه لم يرتكب أي خطأ إذ أن ابنتيه كانتا تعملان بموجب عقد شرعي وقد قامتا بأعمال ساعدته في عمله كما استفادتا تثقيفياً، رافضاً مقارنة حالته بحالة المرشح الفرنسي للرئاسة فرانسوا فيون.

The Telegraph

الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا باللجوء إلى المحكمة في حال رفضت تيريزا ماي دفع فاتورة الطلاق من الاتحاد البالغة كلفتها 50 مليار يورو

أشارت تقارير مسرّبة بأن الاتحاد الأوروبي سيلجـأ إلى المحكمة الدولية في لاهاي في حال رفضت بريطانيا دفع "فاتورة الطلاق" من الاتحاد البالغة كلفتها 50 مليار يورو. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تلقت نصائح من محامين حكوميين أخبروها أنه يمكنها مغادرة الاتحاد من دون دفع الكلفة إلا أن سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي السير تيم بارو حذر من خطوة كهذه وقال إن بروكسل لديها خيارات قانونية أخرى. وأشارت الوثيقة المسرّبة بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي ستصر أيضاً على أن حرية الولوج إلى السوق المشتركة لن تُمنح إلا في حال أبقت بريطانيا على حرية التنقل.