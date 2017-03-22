الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية للقاء مسؤولين وترؤس اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية المصرية

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين، يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل وعدداً من كبار المسؤولين المصريين، ويترأس الجانب اللبناني من اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية - المصرية.

وكالة أنباء الإمارات - وام

افتتاح أعمال المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون بالرياض

شارك الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في حفل افتتاح المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون"، الذي استضافته الرياض، بحضور أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين عن الأجهزة الإحصائية في دول المجلس ، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمختصين بالقطاع الإحصائي.

وكالة الأنباء القطرية

دولة قطر تؤكد موقفها الداعم للشعب الليبي ولحكومة الوفاق الوطني

أكدت دولة قطر موقفها الثابت والداعم للشعب الليبي الشقيق، وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، بما يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين حول البند (10) بعنوان "الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ليبيا".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوغدانوف: اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية لا يزال قائماً رغم محاولات نسفه

أكد ممثل الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية لا يزال قائماً رغم محاولات نسفه. وقال بوغدانوف في حديث لوكالة نوفوستي اليوم.. "لم ينته اتفاق وقف الأعمال القتالية لأنه لا يوجد بديل له وللتسوية السياسية للأزمة في سورية"، مضيفاً.."هناك انتهاكات من قبل هؤلاء الذين يرغبون في تقويض الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ويحلمون بأنه يمكن إيجاد حل عسكري خارج عملية المباحثات السياسية وخارج الشرعية الدولية وجهود المجتمع الدولي من أجل تنفيذ القرار رقم 2254".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القائد الأعلى يرعى احتفال القوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لمعركة الكرامة الخالدة

رعى الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، في موقع الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لمعركة الكرامة الخالدة، التي جسدت بمعاني انتصارها ميلاد فجر أردني جديد، عنوانه المجد والظفر ليظل الوطن مصاناً وآمناً ومستقراً بعزيمة نشامى الجيش العربي المرابطين على حدوده، أحفاد من صنعوا النصر في معركة الكرامة. ولدى وصول جلالة القائد الأعلى، موقع الاحتفال، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته. واستعرض جلالته، بحضور رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ووضع إكليلاً من الزهور على الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة.

وكالة فرنس برس

تركيا تلغي التجمعات الانتخابية في المانيا حول الاستفتاء

ألغت تركيا الثلاثاء كل التجمعات في المانيا بشأن الاستفتاء المرتقب في 16 نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وسط أزمة دبلوماسية بين أنقرة وأوروبا. وقالت متحدثة باسم "خلية التنسيق" في الخارج لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان أن "كل التظاهرات المقررة في المستقبل ألغيت". وأضافت ممثلة حزب العدالة والتنمية ومقره في كولونيا (غرب) أن "القرار اتخذ في أنقرة". وتقيم في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتعد 1,4 مليون ناخب مسجلين على اللوائح الانتخابية.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني يهنئ رئيس الوزراء الهولندي ويدعو إلى شراكة أوثق

توجه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ بالتهنئة لرئيس الوزراء الهولندي مارك روت على فوز حزبه في الانتخابات التي جرت مؤخراً وأكد مجدداً التزام بكين بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الوحدة الأوروبية. وفي رسالة تهنئة بعث بها يوم الأحد، ذكر لي أن الصين تقدر خيار الشعب الهولندي، وستواصل دعم عملة الوحدة الأوروبية وجهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء في أنحاء القارة. وحول العلاقات الصينية - الهولندية، لفت رئيس مجلس الدولة إلى أن العلاقات الثنائية تحظى الآن بقوة دفع سليمة وتولي بكين اهتماماً كبيراً بتوطيد العلاقات مع هولندا.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

قائد الثورة الإسلامیة یحدد الخطوط العریضة للسیاسات الإیرانیة خلال العام الجدید

سیلقي قائد الثورة الإسلامیة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي خلال الساعات القلیلة القادمة كلمة أمام حشود غفیرة من زوار الإمام الرضا (علیه السلام) بمدینة مشهد المقدسة؛ محدداً فیها الخطوط العریضة لسیاسات البلاد وبمختلف الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة خلال العام الإیراني. وتوقع المراقبون، أن یكون لكلمة قائد الثورة الإسلامیة فی هذا العام وقع كبیر على الوضع الراهن والمستقبل فی إیران وخاصة تعزیز المشاركة الجماهیریة فی الانتخابات الرئاسیة القادمة وقطع أیدي العدو من التدخل فی هذا الحدث المصیري.