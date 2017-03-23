النهار/ سابين عويس

رأت أنه لم يعد أمام القوى السياسية مهرباً من الفراغ النيابي إلا إنجاز قانون جديد للانتخابات بعدما سقطت المهل الدستورية وسقطت معها كل احتمالات إنجاز الانتخابات وفق القانون النافذ. وتوقعت أن يصار إلى التمديد لمجلس النواب سنة كاملة وذلك تحسباً لأي تطورات إقليمية من شأنها أن تحول دون إجراء الانتخابات وفق القانون الجديد في أيلول المقبل وقد تجرى في ربيع 2018.

الأخبار/ وفيق قانصوه

كشف عن حملة ضغط دولية وداخلية يتعرض لها الرئيس العماد ميشال عون على خلفية المواقف التي أعلنها أخيراً من سلاح حزب الله وتطالبه بترك حزب الله. وتناول ما كتبه إيليوت أبرامز في مجلة نيوزويك الأميركية والذي تساءل عما إذا يجب أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية للجيش بعدما بات عون يعتبر وجود حزب الله دفاعاً ضرورياً عن لبنان ضد إسرائيل؟ وأشار إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تبلغ من الأميركيين بأن هناك تحضيرات في واشنطن لإقرار لوائح جديدة للتضييق على المصارف بذريعة تسهيل التعاملات المالية لحزب الله.

الأخبار/ هيام القصيفي

عرضت لجملة أسئلة يطرحها مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول محاولات الضغط التي تحصل على العهد، من خلال تحرك الشارع والضغط في ملف قانون الانتخابات. ولفتت إلى أن الرئيس عون لن يوافق على التمديد لمجلس النواب قبل صدور القانون الجديد ولن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل إقرار قانون جديد.

الجمهورية/ جورج شاهين

توقع أن يصار إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات في مهلة أقصاها منتصف نيسان المقبل وأن يسقط القانون الجديد كثيراً من مشاريع توسيع الكتل النيابية التي يسعى إليها البعض. ولفت إلى أن الطباخين اقتربوا من توليد قانون جديد تحت سقف من ثلاث ثوابت تتمثل بالآتي: إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، اعتماد النسبية الكاملة، لا تمديد للمجلس النيابي لأكثر من 90 يوماً.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

كتب عن الحملة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي منطقة البقاع من أجل إلقاء القبض على عصابات السرقة وعصابات المخدرات. واعتبر أن هذه الحملة تختلف عن سابقاتها، وأن المناخ السياسي في البلاد تغير وبات تعامل الأجهزة المعنية في غاية الجدية، وأنه لا توجد خيمة زرقاء فوق رأس أحد.

اللواء/ عامر مشموشي

طالب القوى السياسية بضرورة تقديم تنازلات تسهيلاً للتوافق على قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات بعد تأجيل تقني لا يتعدى بضعة شهور من أجل تجنب الوقوع في المجهول.

الشرق الأوسط/ هدى الحسيني

قالت إنه لم يعد سراً أن إيران تريد أن تحصل على موطئ قدم على مرتفعات الجولان السورية، وصار معروفاً أن قادة عسكريين إيرانيين يتحركون في الجولان السوري ويعمد الإعلام الإيراني إلى نشر هذه الأخبار، مضيفة: تأمل إيران في الحصول على موطئ قدم في الجولان بهدف ردع إسرائيل والولايات المتحدة ويمكن لها التمهيد لحرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل في لبنان.

الحياة / حسان حيدر

انتقد اللبنانيين الذين يصطفون وراء طوائفهم ومذاهبهم وزعاماتها التقليدية عندما يتعرض أحد رموزها لمساءلة ما، حتى لو كانت محقة، متسائلاً عما إذا بقي أمل يرتجى من المظاهرات والاعتصامات والإضرابات في لبنان؟