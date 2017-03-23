الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري في مؤتمر منتدى الأعمال اللبناني المصري في القاهرة: للعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد فرص إستثمارية مشتركة

عقد "منتدى الأعمال اللبناني المصري" على هامش انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية في القاهرة، مؤتمراً برعاية رئيسي وزراء البلدين سعد الحريري وشريف اسماعيل، في فندق "فور سيزنز"، شارك فيه حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية والمالية والصناعية ورجال أعمال من البلدين، وأعضاء الوفد الوزاري اللبناني المرافق.

وكالة أخبار اليوم

بري للمعلمين: سلسلة ستقر وجلستها خلال شهر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن سلسلة الرتب والرواتب ستقر، معلناً أن جلستها ستكون خلال شهر، قائلاً: الزيادات التي أعطيت للمتقاعدين غير منصفة وأنه سيعمل بإعادة الجدولة بالنسبة للمتقاعدين، واعداً رابطة أساتذة التعليم الثانوي بأنه سيعمل من أجل رفع درجاتهم إلى ست درجات. واستقبل الرئيس بري وفداً من المعلمين في التعليم الثانوي والمهني والمتقاعدين في التعليم الثانوي وعرض معهم مطالبهم خصوصاً في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الإمارات تستنكر سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في فلسطين

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد للتطورات الأخيرة بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين، وعن قلقها العميق من الإجراءات التعسفية المتنامية التي تتخذها والتي ترمي من خلالها للتعجيل في تهويد القدس وتجريد سكانها من هويتهم وفصلهم عن الضفة الغربية، إضافة إلى تصعيد الإجراءات الاستفزازية، والتي كانت آخرها حظر المآذن فى المساجد. جاء ذلك خلال كلمة الدولة في إطار النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الانسان.

وكالة الأنباء القطرية

قطر تشارك في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورأس وفد الدولة لهذا الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات.

وعقب الكلمة الافتتاحية للاجتماع، دشن أصحاب السعادة الوزراء، نظام عناوين الإنترنت المشبوهة (IP Reputation) والذي يمكّن مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس، من مراقبة وتتبع عناوين الإنترنت المشبوهة حول العالم، بهدف الوقاية من التهديدات التي قد تسببها هذه العناوين.

وكالة الأناضول

بوتين يجدد ثقته برئيسة البنك المركزي

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، طلباً إلى مجلس النواب (الدوما) لتمديد ولاية رئيسة البنك المركزي في البلاد، لفيرا نابيؤلينا. وعقد بوتين اجتماعاً مع "نابيؤلينا" في موسكو، أشاد خلاله بأدائها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة صعبة. وأعرب بوتين عن رغبته في مواصلة العمل معها و"زيادة صلاحياتها". واعتبرت "نابيؤلينا" التي تتولى رئاسة البنك المركزي منذ نحو 4 أعوام، أن الاقتصاد الروسي تأقلم كلياً مع الظروف الجديدة. وتولت "إلفيرا نابيؤلينا" (53 عاماً) منصب رئيسة البنك المركزي الروسي في حزيران 2013، وتستمر أربعة أعوام قابلة للتجديد فترة ثانية.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بيسكوف: روسيا تواصل دعم القوات السورية في محاربتها للإرهابيين بينما الآخرون يكتفون بالحديث عن مكافحة الإرهاب

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا مستمرة في تقديم الدعم للجيش العربي السوري في محاربته للتنظيمات الإرهابية في سورية فيما الآخرون يكتفون بمناقشة هذه المسألة. ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله للصحفيين تعليقاً على عدم مشاركة روسيا في مؤتمر مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.. "إن روسيا تواصل فعلياً وعلى الأرض القتال على مدار الساعة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية بينما تناقش الدول الأخرى هذا الأمر".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

المومني يفتتح رسمياً المركز الإعلامي للقمة العربية

افتتح وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الأربعاء، رسمياً المركز الإعلامي للقمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين بفندق غراند إيست البحر الميت. وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي، جاهزية المركز الإعلامي والاستعدادات الإعلامية واللوجستية كافة، فضلاً عن الاستعدادات الدبلوماسية لأعمال القمة. وأوضح أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تبدأ يوم غد، وأهمها الاجتماع الذي سيكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري، تحضيراً لاجتماع القادة في التاسع والعشرين المقبل. وبيّن المومني أن ثلاث لجان تحضيرية عملت على تنظيم تجهيزات لقمة عمّان العربية كافة خلال الشهور الأربعة الماضية، وهي: اللجنة السياسية، ولجنة التشريفات، واللجنة الإعلامية. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تتصدر بنود القمة العربية وذلك لأن غياب الحل الشامل للقضية هو غياب العدل للشعب الفلسطيني، ولأن الأمة العربية اتخذت قراراً استراتيجياً بأن يكون هناك توافقاً على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

وكالة أنباء رويترز

تيلرسون يتعهد بمناطق آمنة للنازحين والضغط على الدولة الإسلامية

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقيم "مناطق استقرار مؤقتة" لمساعدة اللاجئين في العودة إلى ديارهم خلال المرحلة القادمة من المعركة ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة. ولم يحدد تيلرسون الأماكن المقررة لإقامة تلك المناطق وكان يتحدث أمام مسؤولين كبار من تحالف دولي يضم 68 بلداً يقاتل الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وكالة فرنس برس

دبابات بريطانية في إستونيا في إطار عملية نشر قوات للأطلسي

أعلن الجيش الإستوني أن معدات عسكرية بريطانية ثقيلة منها دبابات وصلت الأربعاء إلى إستونيا في إطار نشر قوات لحلف شمال الأطلسي لتعزيز خاصرتها الشرقية المقابلة لروسيا.

وتم إنزال المعدات الثقيلة في ميناء بالديسكي وستنقل إلى مدينة تابا (شمال) للانضمام إلى الجنود البريطانيين الـ200 والفرنسيين الخمسين المنتشرين في البلاد. وبحلول منتصف نيسان سينتشر أكثر من 800 جندي بريطاني و300 عسكري فرنسي في إستونيا. وستحل وحدات دنماركية مكان الكتيبة الفرنسية في وقت لاحق من العام الحالي. وخلال قمة وارسو في تموز الماضي قرر الحلف الأطلسي نشر أربع كتائب متعددة الجنسية في بولندا وليتوانيا وإستونيا. واتخذت هذه الخطوة نزولاً لطلب هذه الدول بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014. وتنفي موسكو أن لديها أي طموحات حول الأراضي وتتهم الحلف الأطلسي بأنه يسعى لمحاصرتها..

وكالة أنباء شينخوا

الصين وبريطانيا تتعهدان بتعزيز التعاون المالي بينهما

شدد مسؤولون من الصين وبريطانيا (الثلاثاء) على أهمية تعزيز التعاون المالي بينهما. وخلال مؤتمر حول التعاون المالي بين الصين وبريطانيا، قال قوه كاي نائب المدير العام للقسم الدولي في بنك الشعب الصيني إن التعاون بين الصين وبريطانيا في البنى التحتية المالية من شأنه أن يقدم خدمات أفضل للمؤسسات المالية للبلدين ويضع أساساً متيناً لزيادة توسيع التعاون المالي بين البلدين. وقال قوه إن القطاع المالي البريطاني كان "منفتحاً ومتطوراً وصاحب رؤية" وإنه لم تكن "مصادفة أن يكون بنك انجلترا هو البنك الغربي الأول الذي يوقع اتفاقاً للمبادلة مع بنك الشعب الصيني".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يؤكد للحريري دعم مصر لاستقرار لبنان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الأربعاء، برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في القاهرة، دعم مصر الكامل للاستقرار في لبنان، مشيداً بدور الحريري في التوصل إلى توافق بين كافة مكونات الشعب اللبناني. أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، أن "الزعيمين بحثا في القاهرة تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد السيسي وقوف مصر ولبنان معاً في المعركة المشتركة ضد الإرهاب والفكر المتطرف، منوهاً إلى ضرورة معالجة جذور الأزمات القائمة في المنطقة بشكل يضمن الحفاظ على وحدة أراضي دولها وسلامتها الإقليمية واستعادة استقرارها بما يصون مصالح ومقدرات شعوبها".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

سماحة قائد الثورة الإسلامیة: الانتخابات فی إیران تقع فی غایة الأهمیة

أكد قائد الثورة الإسلامیة، فی كلمة أدلى بها الثلاثاء أمام حشود الزائرین لمرقد الإمام الرضا (علیه السلام) فی مشهد المقدسة (شرق) وذلك لمناسبة حلول السنة الإیرانیة الجدیدة (1396 هـ ش)، على أن سماحته لن یتدخل فی الانتخابات، إلا إذا ما شعر بأن هناك من یحاول المساس بأصوات الشعب والوقوف بوجهها؛ مشدداً بالقول 'إنني سأتصدى لكل من یسعي إلى مواجهة أصوات الشعب أو الإخلال بها'.