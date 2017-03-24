الأنوار 18/3/2017

إسقاط التهم الموجهة لنيمار

قررت محكمة استئناف برازيلية، الأربعاء، إسقاط التهم الموجهة للاعب الدولي البرازيلي نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني، والتي وجهها مدققون اتحاديون بشأن شركات وهمية للتهرب من الضرائب.

بانيكو اول امرأة تدرب منتخبا للرجال بتاريخ الكرة الايطالية

باتت اللاعبة الايطالية السابقة باتريتسيا بانيكو اول سيدة تدرب فريقا للرجال في تاريخ كرة القدم الايطالية بعد ان اسندت اليها مهمة تدريب منتخب الناشئين (دون 16 عاما). وكانت بانيكو (42 عاما)، افضل لاعبة في ايطاليا سابقا، مساعدة للمدرب دانييلي تسوراتو، وحلت محله بعد تعيينه مدربا لمنتخب الشباب (دون 19 عاما). وقالت بانيكو التي سجلت 110 اهداف في 204 مباريات دولية، "ان اصبح اول سيدة تدرب فريقا للرجال، فهذا يعني نجاحا كبيرا لي". وستقود بانيكو المنتخب الايطالي للناشئين في اول مباراتين من دون تسوراتو ضد المانيا في 22و24 آذار الحالي.

الجمهورية 18/3/2017

كانتي: لست الأفضل في البريميرليغ!

نفى الدولي الفرنسي ونجم تشلسي نغولو كانتي أن يكون اللاعب الأفضل في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، فبرأيه هناك العديد من العناصر المميزة والمبدعة في المسابقة ولا يجب أبداً تجاهلها. ويحتلّ صاحب الأصول المالية مع فريقه صدارة البريميرليغ، الأمر الذي أكد أنه نتيجة لعقلية الفوز التي زرعها المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في اللاعبين. ففي حديثه مع قناة "تي إف1" الفرنسية قال: "الكل هنا يؤمن بضرورة تحقيق الفوز في كافة المباريات وعدم التهاون أبداً، المدرب يحضّنا دائماً على ذلك وأعتقد أنّ الأمر يفيدنا كثيراً. أتمنى أن نواصل على النهج نفسه ونحقق اللقب في النهاية".

الجمهورية 20/3/2017

تغيير شامل في الفورمولا1!

تبدأ بطولة العالم لسباقات الفورمولا1 حقبة جديدة اعتباراً من 26 آذار، بغياب بطل الموسم الماضي و"عرّاب" نجاحها منذ عقود، وفي ظلّ مالك جديد وقوانين معدلة قد تضع حداً لهيمنة فريق مرسيدس. وسيكون موسم 2017 استثنائياً، ليس بسبب القوانين الجديدة أو المالكين الجدد وحسب، بل لأنه يقام في غياب بطل الموسم الماضي الألماني نيكو روزبرغ الذي اعتزل بعد أيام من إحرازه اللقب للمرة الأولى في مسيرته، بعد صراع شرس مع زميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل 2008 (مع ماكلارين) و2014 و 2015.

الجمهورية 21/3/2017

نيمار يريد اللعب في الدوري الانكليزي!

أعرب نجم برشلونة البرازيلي نيمار جونيور عن إعجابه بالدوري الإنكليزي، مبدياً رغبته في اللعب في أحد أنديته مستقبلاً، مشيراً إلى أنّ التنافسية عالية في البريميرليغ وهوية بطل الدوري تبقى غير معروفة إلى آخر لحظة.

فيراتي لن يغادر باريس

أغلق دوناتو دي كامبلي، وكيل أعمال نجم باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، الباب أمام الشائعات الكثيرة التي دارت حول خروج موكله في الفريق الباريسي الصيف القادم، وخصوصاً بعد مباراة "الريمونتادا" الشهيرة أمام برشلونة، مؤكداً أنّ ماركو سيستمر مع فريقه الحاليّ ولن يغادره صيفاً.

فينغر سيبقى في أرسنال!

أكد مدرب وست بروميتش البيون الانكليزي لكرة القدم، طوني بوليس، انّ نظيره الفرنسي أرسين فينغر قرّر البقاء مدرّباً في صفوف أرسنال على رغم الانتقادات القوية التي يعترّض لها في الآونة الاخيرة، والتي طالبته بالرحيل.

غضب بايل سببه... رونالدو

بدأ الكيل يطفح بمهاجم نادي ريال مدريد غاريث بايل من وضعه الحالي برفقة الميرنغي وفق موقع "دياريو غول"، نتيجة الاهتمام الزائد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل المدريد الفني زين الدين زيدان، والذي يأتي على حساب النجم الويلزي.

البلد 22/3/2017

جولة صيفية ليونايتد في الولايات المتحدة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم ان فريقه سيقوم بجولة صيفية في الولايات المتحدة في اطار استعداده للموسم الجديد 2017-2018.

كفيتوفا تستعمل يدها في النشاطات اليومية

ذكر مصد قريب من نجمة كرة المضرب التشيكية بترا كفيتوفا ان الاخيرة تستطيع استخدام يدها في النشاطات اليومية بعد ثلاثة اشهر من اصابة بالغة خلال عراك مع لص مسلح بسكين حاول سرقة منزلها. وقال المتحدث باسم اللاعبة كاريل تيكال لوكالة فرانس برس: "بترا تستطيع استخدام يدها في النشاطات اليومية دون اي مشكلة. اليد ضعفت بالتأكيد، وفيها ندوب، لكن بنظرة اولى لا نستطيع رؤية انها تعرضت لاصابة". واصيبت كفيتوفا بطلة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى (عامي 2011 و 2014)، في 20 كانون الاولى بالاصابع الخمسة ليدها اليسرى التي تلعب بها، وبقطع في اثنين من اعصابها عندما حاولت الدفاع عن نفسها أمام السارق الذي دخل منزلها في قرية بروستييوف (شرق تشيكيا). وخضعت في اليوم ذاته لجراحة استغرقت نحو اربع ساعات في مستشفى تخصصي.

وفاة قائد ديري سيتي راين ماكبرايد

ذكر الاتحاد الايرلندي لكرة القدم ان قائد فريق ديري سيتي راين ماكبرايد توفي بشكل مفاجئ الاثنين عن 27 عاما. ووجد ماكبرايد جثة هامدة في منزله، ولم يكشف سبب الوفاة. وقال المدير العام للاتحاد الايرلندي في بيان:"كرة القدم الايرلندية في حزن عميق بعد فقدان احد اللاعبين الكبار الحقيقيين".

نوير يغيب عن مواجهة انكلترا

ذكر الاتحاد الالماني لكرة القدم ان حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير سيغيب عن التشكيلة التي ستواجه انكلترا وديا واذربيجان ضمن تصفيات مونديال 2018 في روسيا، واستدعى حارس باريس سان جرمان الفرنسي كيفن ترامب بدلا منه.

اللواء 23/3/2017

ماتيتش يرد

رد الصربي نيمانيا ماتيتش، نجم فريق تشيلسي، على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، بالميركاتو الصيفي المقبل، وقال:" بالطبع أشعر بسعادة عندما يكون هناك اهتمام من نادٍ مثل برشلونة، لكن كل ما يمكنني قوله هو إنني أركز مع تشيلسي فقط".

وفاة موران

أعلن ليفربول أن لاعبه الكبير السابق روني موران توفي عن 83 عاماً الأربعاء، وأمضى القائد السابق، الذي شارك في 379 مباراة مع النادي، خمسة عقود في أستاد أنفيلد وكان عضوا أساسيا في الجهاز الفني خلال أزهى عصور ليفربول. وخلال فترته في ليفربول أحرز النادي 13 لقبا في الدوري كان أولها في 1963-1964 عندما كان موازن، بالقرب من نهاية مسيرته، يلعب كمدافع في تشكيله المدرب بيل شانكلي.

الأخبار 23/3/2017

فيراتي قد يغادر باريس بحثاً عن الألقاب

في الوقت الذي يواصل فيه باريس سان جيرمان الفرنسي سياسة استقطاب النجوم، فإنه قد يخسر في المقابل أحد نجومه، إذ فتح دوناتو دي كامبلي، وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، الباب أمام إمكانية ترك الأخير نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى ناد من مستوى عال في أوروبا. وجاء كلام دي كامبلي في حديث إلى صحيفة " لا غازيتا ديللو سبورت" الرياضية الإيطالية، وقال:" الوضع معقد بعض الشيئ، على الرغم من العقد الذي يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2012"، وأضاف:" يريد فيراتي الفوز بالألقاب، وباريس سان جيرمان في وضعه الحالي غير قادر على ذلك".